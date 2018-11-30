ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Без линии фронта": Кокотюха написал роман-приквел о Червоном

STYLERПерсона    30.11.2018 - 22:54
"Без линии фронта": Кокотюха написал роман-приквел о Червоном
Фото: коллаж РБК-Украина

"Книга покажет то, о чем нет ни в предыдущем фильме "Червоный", ни в предыдущем романе "Червоный", - отметил писатель

Известный украинский писатель Андрей Кокотюха написал продолжение своей популярной книги о воине УПА Даниле Червоном и презентовал читателям кинороман "Червоный. Без линии фронта". По словам автора, произведение стало приквелом истории, передает "Укринформ".

"Мы переносим события на 10 лет с того времени, которое показано в фильме "Червоный", и показываем межвоенный период, последние условно мирные 38-39 годы, когда, как говорили, было дыхание большой войны", - рассказал он.

Кокотюха отметил, что книга все равно повествует больше, выводит за рамки этой истории и дает задел на перспективу и на возможное создание следующего фильма.

"Книга покажет то, о чем нет ни в предыдущем фильме "Червоный", ни в предыдущем романе "Червоный". В последнем разделе книги - о том, как мой герой Даниил Червоный сбежал из концлагеря. События происходят на следующий день после этого", - сказал писатель.

&quot;Без линии фронта&quot;: Кокотюха написал роман-приквел о Червоном

Андрей Кокотюха

Так, в Украине сейчас проходят съемки картины "Червоный. Без линии фронта".

Как подчеркнул Кокотюха, впервые созданный на основе готового сценария кинороман выходит в печати раньше одноименного фильма. Кстати, фильм "Червоный" стал победителем Десятого конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино.  

Писатель не сомневается, что художественное произведение будет отличаться от экранизации.

"Любое художественное кино живет по своим законам, а книга живет по своим. Даже при том, что книга создана на основе сценария, все равно съемки происходят не так, как написал автор в художественном произведении", - отметил он.

Как сообщалось ранее, писатель Андрей Кокотюха рассказал, в каком состоянии сейчас находится украинский книжный рынок

Также мы писали о том, что Кокотюха в комментарии для Styler высказал свое мнение о вступлении в ряды боевиков “ДНР” Захара Прилепина. 

Напомним, Андрей Кокотюха ранее раскритиковал работу Верховной Рады.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Рекорд на Christie's: книгу украинского писателя продали за $225 тыс. Названы самые популярные украинские писатели
Новости Украины писателькнигилитература
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь