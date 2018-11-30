"Без линии фронта": Кокотюха написал роман-приквел о Червоном

Фото: коллаж РБК-Украина

"Книга покажет то, о чем нет ни в предыдущем фильме "Червоный", ни в предыдущем романе "Червоный", - отметил писатель

Известный украинский писатель Андрей Кокотюха написал продолжение своей популярной книги о воине УПА Даниле Червоном и презентовал читателям кинороман "Червоный. Без линии фронта". По словам автора, произведение стало приквелом истории, передает "Укринформ".

"Мы переносим события на 10 лет с того времени, которое показано в фильме "Червоный", и показываем межвоенный период, последние условно мирные 38-39 годы, когда, как говорили, было дыхание большой войны", - рассказал он.

Кокотюха отметил, что книга все равно повествует больше, выводит за рамки этой истории и дает задел на перспективу и на возможное создание следующего фильма.

"Книга покажет то, о чем нет ни в предыдущем фильме "Червоный", ни в предыдущем романе "Червоный". В последнем разделе книги - о том, как мой герой Даниил Червоный сбежал из концлагеря. События происходят на следующий день после этого", - сказал писатель.

Андрей Кокотюха

Так, в Украине сейчас проходят съемки картины "Червоный. Без линии фронта".

Как подчеркнул Кокотюха, впервые созданный на основе готового сценария кинороман выходит в печати раньше одноименного фильма. Кстати, фильм "Червоный" стал победителем Десятого конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Писатель не сомневается, что художественное произведение будет отличаться от экранизации.

"Любое художественное кино живет по своим законам, а книга живет по своим. Даже при том, что книга создана на основе сценария, все равно съемки происходят не так, как написал автор в художественном произведении", - отметил он.

Как сообщалось ранее, писатель Андрей Кокотюха рассказал, в каком состоянии сейчас находится украинский книжный рынок.

Также мы писали о том, что Кокотюха в комментарии для Styler высказал свое мнение о вступлении в ряды боевиков “ДНР” Захара Прилепина.

Напомним, Андрей Кокотюха ранее раскритиковал работу Верховной Рады.

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Видео: РБК-Украина