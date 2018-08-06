"Не существует": Андрей Кокотюха рассказал об украинском книжном рынке

Фото: kmu.gov.ua

Кокотюха отмечает, что украинских авторов очень мало

Современный украинский писатель Андрей Кокотюха рассказал, в каком состоянии сейчас находится украинский книжный рынок. Об этом он сообщил в интервью изданию "Укринформ".

Кокотюха категорически отметил, что украинский книжный рынок не существует. Андрей отмечает, что украинских авторов очень мало. По его словам, в вопросах развития литературного рынка украинцам стоит брать пример с страны-агрессора.

"Знаете, где много авторов? ...самый понятный пример – это государство-агрессор. Если брать не все книжное издательство, а только один сегмент – детективы, то в них ежеквартально выходит 20 новых авторов. Я не говорю про новые издания в сегменте мелодрамы, фантастики, в том числе антиукраинской, о разных там марсиан на Донбассе, литературы с претензией "на умняк", популярной, технической литературы. У них (в России) выходит ежеквартально книг больше, чем у нас – за год", - говорит писатель.

Фото: Андрей Кокотюха (facebook.com viktorfeskiv)

Андрей отмечает, что проблема Украины – в отсутствии информационной политики и отсутствия пропаганды чтения.

"Не нравится слово "пропаганда", тогда - в популяризации чтения: чтение – это модно, чтение – модно как процесс, а не модно чтения определенных авторов", - говорит писатель.

Он считает, что нашей стране не хватает "той литературы, которая действительно пользовалась бы спросом и была написана для широкого круга читателей, а не с претензией на гениальность".

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