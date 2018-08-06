"Не існує": Андрій Кокотюха розповів про український книжковий ринок

Фото: kmu.gov.ua

Кокотюха зазначає, що українських авторів є дуже мало

Сучасний український письменник Андрій Кокотюха розповів, в якому стані зараз знаходиться український книжковий ринок. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Кокотюха категорично зазначив, що українського книжкового ринку не існує. Андрій зазначає, що українських авторів є дуже мало. За його словами, в питаннях розвитку літературного ринку українцям варто брати приклад з країни-агресора.

"Знаєте, де багато авторів? ...найзрозуміліший приклад – це держава-агресор. Якщо брати не все книжкове видавництво, а тільки один сегмент – детективи, то у них щоквартально виходить 20 нових авторів. Я не говорю про нові видання в сегменті мелодрами, фантастики, в тому числі антиукраїнської, про різних там марсіан на Донбасі, літератури з претензією "на умняк", популярної, технічної літератури. У них (в Росії) виходить щоквартально книг більше, ніж у нас – за рік", - говорить письменник.

Фото: Андрій Кокотюха (facebook.com viktorfeskiv)

Андрій відзначає, що проблема України – у відсутності інформаційної політики і відсутності пропаганди читання.

"Не подобається слово "пропаганда", тоді - у популяризації читання: читання – це модно, читання – модно як процес, а не модно читання певних авторів", - каже письменник.

Він вважає, що нашій країні бракує "тієї літератури, яка дійсно користувалася б попитом і була написана для широкого кола читачів, а не з претензією на геніальність".

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