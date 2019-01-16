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Хвороба прогресує: відомій російській співачці загрожує сліпота

STYLERПерсона    16.01.2019 - 14:42
Хвороба прогресує: відомій російській співачці загрожує сліпота
Колаж РБК-Україна

Протягом року медики не могли встановити точний діагноз

Відома російська співачка, екс-солістка групи "Ранетки" Женя Огурцова найближчим часом може осліпнути. Про це повідомляє видання EG.RU.

Повідомляється, що медики діагностували у артистки страшне захворювання – дистрофію сітківки ока. Женя Огурцова розповіла, що постановка правильного діагнозу зайняла майже рік, і їй довелося обійти багатьох фахівців і здати купу аналізів.

"Я здавала купу аналізів, відвідала не один медичний заклад. Через рік розповіла про свою проблему передплатникам в "Инстаграмі" і попросила їх про допомогу. У підсумку мені порекомендували фахівців з Калуги. Я поїхала туди без всякої надії на те, що мені поставлять правильний діагноз. Даремно я так вважала. Як виявилося, у мене дистрофія сітківки ока. Вона поки що ніяк, на жаль, не лікується", - розповіла співачка.

Хвороба прогресує: відомій російській співачці загрожує сліпота

Фото: Женя Огурцова (instagram.com/ogyrtsova_official)

Вона зазначила, що дистрофія сітківки ока – це дуже рідкісне захворювання, і саме це ускладнило постановку діагнозу. Крім того, з'ясувалося, що хвороба прогресує.

"Молюся про те, щоб хвороба не перейшла на праве око, адже хвороба прогресує. Лікарі довго не могли поставити мені діагноз лише з тієї причини, що таке захворювання вважається дуже рідкісним", - пояснила Огурцова.

Вона зізналася, що боїться того, що хвороба може передатися її маленькому синові Марку, який народився в 2016 році в шлюбі з дизайнером Анатолієм Рамоновим. На даний момент незрозуміло, чи є дистрофія сітківки ока наслідком імунної мутації генів або ж проблема з'явилася з іншої причини.

"Щоранку я прокидаюся з цією думкою. Незважаючи ні на що, намагаюся зберігати оптимізм і сподіватися на те, що жодної мутації генів у мене немає, а проблема з оком розвинулася через яке-небудь запалення", - додала співачка.

Хвороба прогресує: відомій російській співачці загрожує сліпота

Фото: Женя Огурцова (instagram.com/ogyrtsova_official)

Незважаючи на страшний діагноз, Огурцова не втрачає почуття гумору і перейменувала свій аккаунт в Instagram в "Одноокого блогера".

Вона вірить у краще і повідомляє, що найближчим часом має пройти обстеження у генетиків, які з'ясують, що стало виною хвороби.

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