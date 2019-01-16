Болезнь прогрессирует: известной российской певице грозит слепота

Коллаж РБК-Украина

В течении года медики не могли установить точный диагноз

Известная российская певица, экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова в ближайшее время может ослепнуть. Об этом сообщает издание EG.RU.

Сообщается, что медики диагностировали у артистки страшное заболевание – дистрофию сетчатки глаза. Женя Огурцова рассказала, что постановка правильного диагноза заняла почти год и ей пришлось обойти многих специалистов и сдать кучу анализов.

"Я сдавала множество анализов, посетила не одно медицинское учреждение. Спустя год рассказала о своей проблеме подписчикам в "Инстаграме" и попросила их о помощи. В итоге мне порекомендовали специалистов из Калуги. Я поехала туда без всякой надежды на то, что мне поставят верный диагноз. Зря я так считала. Как оказалось, у меня дистрофия сетчатки глаза. Она пока никак, увы, не лечится", - рассказала певица.

Фото: Женя Огурцова (instagram.com/ogyrtsova_official)

Она отметила, что дистрофия сетчатки глаза – это очень редкое заболевание, и именно это затруднило постановку диагноза. Кроме того, выяснилось, что болезнь прогрессирует.

"Молюсь о том, чтобы болезнь не перешла на правый глаз, ведь болезнь прогрессирует. Врачи долго не могли поставить мне диагноз лишь по той причине, что такое заболевание считается очень редким", - объяснила Огурцова.

Она призналась, что боится того, что болезнь может передаться ее маленькому сыну Марку, который родился в 2016 году в браке с дизайнером Анатолием Рамоновым. На данный момент непонятно, является ли дистрофия сетчатки глаза следствием иммунной мутации генов или же проблема появилась по другой причине.

"Каждое утро я просыпаюсь с этой мыслью. Несмотря ни на что, стараюсь сохранять оптимизм и надеяться на то, что никакой мутации генов у меня нет, а проблема с глазом развилась из-за какого-нибудь воспаления", - добавила певица.

Фото: Женя Огурцова (instagram.com/ogyrtsova_official)

Несмотря на страшный диагноз, Огурцова не теряет чувство юмора и переименовала свой аккаунт в Instagram в "Одноглазого блогера".

Она верит в лучшее и сообщает, что в ближайшее время должна пройти обследование у генетиков, которые выяснят, что стало виной болезни.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Оля Полякова в Таиланде подхватила серьезное заболевание.

А также писали о том, что в Черкассах маленький ребенок умер от страшной болезни.