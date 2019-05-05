Хвороба прогресує: Лободу зняли в жахливому стані (фото)

Лобода, яка кілька місяців тому була екстрено госпіталізована з гострою нирковою недостатністю і пережила кілька операцій, знову тяжко хвора. Таку думку висловили фанати артистки під крайнім знімком Лободи в її Instagram. Причиною для подібних думок фанатів є дуже виснажений вигляд артистки.

Сама співачка написала під фото: "на спорт".

Лобода лікується від важкої хвороби – соцмережі (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Українська співачка Світлана Лобода, яка проходила тривалу реабілітацію після пережитих операцій, по всій видимості, знову бореться з хворобою. Шанувальники співачки вважають, що у артистки надміру сухорляві руки, а також занадто виснажений вигляд:

Світланка, доглядайте за собою і дбайте про себе, ви виглядаєте дуже втомленою(((

Господи, ви хворієте???? Що у вас з руками??

Хвороба прогресує...

Світлана, ми вас дуже любимо, побільше відпочивайте, у вас занадто виснажений вигляд.

Деякі порівняли зовнішність Лободи з голлівудською актрисою, а хтось задався питанням, хто сидить з маленькою Тільдою, поки співачка працює і ходить на тренування:

На Джулію Робертс схожа.

Вени - мрія наркомана.

А хто з дитиною буде сидіти??? Тілль???

Цікаво, що за день до цього артистка опублікувала фотографію, якою розвіяла всі міфи навколо її відносин з лідером німецької рок-групи Rammstein Тіллем Ліндеманном. Вона показала подарунок, який демонструвала всім і півроку тому. Також фанати під публікацією розгадали таємницю імені її доньки.

Раніше фанати помітили, що її дочка Єва носить таку ж прикрасу, як і Тілль. Тепер і сама співачка обзавелася аксесуаром, як у ймовірного батька дочки Тільди.

До цього Ліндеманн різко висловився про сімейне життя.