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Лобода перестала приховувати стосунки з Ліндеманном: фотофакт

STYLERПерсони    04.05.2019 - 15:05
Лобода перестала приховувати стосунки з Ліндеманном: фотофакт
Лобода і Ліндеманн - співачка похвалилася подарунком від лідера Rammstein (колаж РБК-Україна)

Лобода і Ліндеманн разом, вважають фанати

Лобода і Ліндеманн, на думку фанатів співачки, хоча і не заявляють на весь світ про свою любов, вже не намагаються приховувати свої стосунки. Артистка поділилася знімком подарунка, який лідер Rammstein зробив їй ще в листопаді 2018 року. Співачка навмисно опублікувала подарунок від Тілля Линдманна в Instagram-stories, щоб шанувальники не стали обговорювати її публікацію, але вони все ж написали свою думку під її фотографіями.

Опальна українська артистка Світлана Лобода знову дала відвертий натяк на відносини з музикантом. Раніше фанати помітили, що її дочка носить таку ж прикрасу, як і Тілль. Тепер і сама співачка обзавелася аксесуаром, як у ймовірного батька дочки Тільди.

Лобода перестала приховувати стосунки з Ліндеманном: фотофакт

Лобода і Ліндеманн - співачка похвалилася подарунком від лідера Rammstein (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)

У мережі прокоментували публікацію та зробили свої висновки:

  • Тілль + Лобода = Тільда! Все зрозуміло навіть з імені дочки!
  • Побачила брошку в історії у Вас. Це не просто брошка, я знаю, це подарунок Тілля!!
  • Вам пішла б ця брошка, вона крута, як і Тілль)))
  • Дивно, чому ви іншу біжутерію не виставляєте в історії?) Тільки подарунки).

Лобода перестала приховувати стосунки з Ліндеманном: фотофакт

Лобода і Ліндеманн - співачка похвалилася подарунком від лідера Rammstein (фото: wikiwand.com)

Нагадаємо, що Тілля Ліндеманна розпитали про "подружку Лободи".

До цього Ліндеманн різко висловився про сімейне життя.

Відео: (video.rbc.ua)

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