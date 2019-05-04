Лобода перестала скрывать отношения с Линдеманном: фотофакт

Лобода и Линдеманн вместе, считают фанаты
Лобода и Линдеманн, по мнению фанатов певицы, хотя и не заявляют на весь мир о своей любви, уже не пытаются скрывать свои отношения. Артистка поделилась снимком подарка, который лидер Rammstein сделал ей еще в ноябре 2018 года. Певица намеренно опубликовала подарок от Тилля Линдманна в Instagram-stories, чтобы поклонники не стали обсуждать ее публикацию, но они все же написали об этом под ее фотографиями.
Опальная украинская артистка Светлана Лобода снова дала откровенный намек на отношения с музыкантом. Ранее фанаты заметили, что ее дочь носит такое же украшение, как и Тилль. Теперь и сама певица обзавелась аксессуаром, как у вероятного отца дочери Тильды.
Лобода и Линдеманн - певица похвасталась подарком от лидера Rammstein (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)
В сети прокомментировали публикацию и сделали свои выводы:
Лобода и Линдеманн - певица похвасталась подарком от лидера Rammstein (фото: wikiwand.com)
Напомним, что Тилля Линдеманна расспросили о "подружке Лободе"
До этого Линдеманн резко высказался о семейной жизни.
Видео: (video.rbc.ua)