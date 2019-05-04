ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лобода перестала скрывать отношения с Линдеманном: фотофакт

STYLERПерсоны    04.05.2019 - 15:05
Лобода перестала скрывать отношения с Линдеманном: фотофакт
Лобода и Линдеманн - певица похвасталась подарком от лидера Rammstein (коллаж РБК-Украина)

Лобода и Линдеманн вместе, считают фанаты

Лобода и Линдеманн, по мнению фанатов певицы, хотя и не заявляют на весь мир о своей любви, уже не пытаются скрывать свои отношения. Артистка поделилась снимком подарка, который лидер Rammstein сделал ей еще в ноябре 2018 года. Певица намеренно опубликовала подарок от Тилля Линдманна в Instagram-stories, чтобы поклонники не стали обсуждать ее публикацию, но они все же написали об этом под ее фотографиями.

Опальная украинская артистка Светлана Лобода снова дала откровенный намек на отношения с музыкантом. Ранее фанаты заметили, что ее дочь носит такое же украшение, как и Тилль. Теперь и сама певица обзавелась аксессуаром, как у вероятного отца дочери Тильды.

Лобода перестала скрывать отношения с Линдеманном: фотофакт

Лобода и Линдеманн - певица похвасталась подарком от лидера Rammstein (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

В сети прокомментировали публикацию и сделали свои выводы:

  • Тилль + Лобода = Тильда! Все понятно даже из имени дочери!
  • Увидела брошку в истории у Вас. Это не просто брошка, я знаю, это подарок Тилля!!
  • Вам пошла бы эта брошка, она крутая, как и Тилль)))
  • Странно, почему вы другую бижутерию не выставляете в истории?) Только подарки).

Лобода перестала скрывать отношения с Линдеманном: фотофакт

Лобода и Линдеманн - певица похвасталась подарком от лидера Rammstein (фото: wikiwand.com)

Напомним, что Тилля Линдеманна расспросили о "подружке Лободе"

До этого Линдеманн резко высказался о семейной жизни.

Видео: (video.rbc.ua)

"Милота зашкаливает": Светлана Лобода растрогала сеть фото младшей дочери А мы батрачим: Лобода снова улетела отдыхать
Новости Украины ЛободаТилль Линдеманн
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь