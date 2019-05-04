Лобода перестала скрывать отношения с Линдеманном: фотофакт

Лобода и Линдеманн - певица похвасталась подарком от лидера Rammstein (коллаж РБК-Украина)

Лобода и Линдеманн вместе, считают фанаты

Лобода и Линдеманн, по мнению фанатов певицы, хотя и не заявляют на весь мир о своей любви, уже не пытаются скрывать свои отношения. Артистка поделилась снимком подарка, который лидер Rammstein сделал ей еще в ноябре 2018 года. Певица намеренно опубликовала подарок от Тилля Линдманна в Instagram-stories, чтобы поклонники не стали обсуждать ее публикацию, но они все же написали об этом под ее фотографиями.

Опальная украинская артистка Светлана Лобода снова дала откровенный намек на отношения с музыкантом. Ранее фанаты заметили, что ее дочь носит такое же украшение, как и Тилль. Теперь и сама певица обзавелась аксессуаром, как у вероятного отца дочери Тильды.

Лобода и Линдеманн - певица похвасталась подарком от лидера Rammstein (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

В сети прокомментировали публикацию и сделали свои выводы:

Тилль + Лобода = Тильда! Все понятно даже из имени дочери!

Увидела брошку в истории у Вас. Это не просто брошка, я знаю, это подарок Тилля!!

Вам пошла бы эта брошка, она крутая, как и Тилль)))

Странно, почему вы другую бижутерию не выставляете в истории?) Только подарки).

Лобода и Линдеманн - певица похвасталась подарком от лидера Rammstein (фото: wikiwand.com)

Напомним, что Тилля Линдеманна расспросили о "подружке Лободе"

До этого Линдеманн резко высказался о семейной жизни.

Видео: (video.rbc.ua)