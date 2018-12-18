Більше не прикутий до ліжка: стан легендарного Шумахера покращився

Колаж РБК-Україна

Важку травму автогонщик отримав майже 5 років назад

Німецький автогонщик "Формули-1, семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер, який тривалий час відновлювався після важкої травми голови, більше не прикутий до ліжка. Про це повідомляє інформаційне видання Daily Mail.

Після того, як Шумахер впав і вдарився головою, катаючись на гірськолижному курорті у Мерібелі, минуло 5 років. Спортсмен вже може самостійно дихати і більше не прикутий до ліжка. Однак відзначається, що йому необхідний ретельний догляд і медична допомога.

Відомо, що автогонщик протягом тривалого часу приховує свій стан за проханням дружини. Вона оберігає його від уваги преси, а публікації чуток про здоров'я пілота закінчуються судовими позовами представників Шумахера.

Одного разу деякі з його медичних записів були вкрадені і запропоновані засобам масової інформації за 40 000 фунтів стерлінгів. Підозрюваний злодій був заарештований, а пізніше його знайшли повішеним у його камері.

Про подробиці стану Шумахера розповів архієпископ Георг Генсвайн, що навідувався до нього 28 листопада. Він підкреслив, що спортсмен залишається "тим же Міхаелєм Шумахером". На даний момент спортсмен проходить відновлення на своїй віллі в Швейцарії, на березі Женевського озера. Медичні послуги обходяться йому в 50 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень

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