Больше не прикован к постели: состояние легендарного Шумахера улучшилось

Коллаж РБК-Украина

Тяжелую травму автогонщик получил почти 5 лет назад

Немецкий автогонщик "Формулы-1", семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, который длительное время восстанавливался после тяжелой травмы головы, больше не прикован к кровати. Об этом сообщает информационное издание Daily Mail.

После того, как Шумахер упал и ударился головой, катаясь на горнолыжном курорте в Мерибеле, прошло 5 лет. Спортсмен уже может самостоятельно дышать и больше не прикован к постели. Однако отмечается, что ему необходим тщательный уход и медицинская помощь.

Известно, что автогонщик на протяжении длительного времени скрывает свое состояние по просьбе жены. Супруга оберегает его от внимания прессы, а публикации слухов о здоровье пилота заканчиваются судебными исками представителей Шумахера.

Однажды некоторые из его медицинских записей были украдены и предложены средствам массовой информации за 40 000 фунтов стерлингов. Подозреваемый вор был арестован, а позже его нашли повешенным в его же камере.

О подробностях состояния Шумахера рассказал навещавщий его 28 ноября архиепископ Георг Генсвайн. Он подчеркнул, что спортсмен остается "тем же Михаэлем Шумахером". На данный момент спортсмен проходит восстановление на своей вилле в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Медицинские услуги обходятся ему в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю

Напомним, что ранее в жутком ДТП погиб известный украинский спортсмен.

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