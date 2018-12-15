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Сбежал с реабилитации: под Киевом разыскивают 17-летнего парня

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 19:27
Сбежал с реабилитации: под Киевом разыскивают 17-летнего парня
Коллаж РБК-Украина

У парня на лице татуировка

В Киевской области разыскивают 17-летнего Владислава Демина, который сбежал с реабилитации. Парень покинул Центр социально-психологической реабилитации детей "Пролисок" и о нем ничего не известно. Заведение расположено в селе Волчков на улице Яблоневая, 33. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что на вид парню 17-18 лет, рост 180 сантиметров, он худощавого телосложения. Лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы мелированные, светлые, вьющиеся, средней длины. На правой щеке под глазом - татуировка с изображением сердца. На  запястье правой руки также есть тату – надпись "Поля".

Сбежал с реабилитации: под Киевом разыскивают 17-летнего парняФото: Владислав Демин (kiev.informator.ua)

На нем была надета куртка с красными вставками, черные спортивные штаны, зимние ботинки бордового цвета. Лицо может закрывать банданой красного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека просят позвонить по номеру"102" или (096) 993-38-52.

Как ранее сообщалось, в Закарпатской области в Мукачевском районе в городе Чинадиево пропал подросток - 14-летняя девочка.

Также мы писали о том, что на территории ЖК София и ЖК Софиевская Слободка потерялась пожилая женщина возрастом около 80 лет. Она ищет своего сына, который живет ориентировочно в указанных районах. 

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