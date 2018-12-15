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Втік з реабілітації: під Києвом розшукують 17-річного хлопця

STYLERЖиття    15.12.2018 - 19:27
Втік з реабілітації: під Києвом розшукують 17-річного хлопця
Колаж РБК-Україна

У хлопця на обличчі татуювання

У Київській області розшукує 17-річного Владислава Дьоміна, який втік з реабілітації. Хлопець покинув Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Пролісок" і про нього нічого не відомо. Заклад розташований в селі Вовчків на вулиці Яблунева, 33. Про це повідомляє "Інформатор".

Наголошується, що на вигляд хлопцеві 17-18 років, зріст 180 сантиметрів, він худорлявої статури. Обличчя овальне, очі сіро-блакитні, волосся меліроване, біляве кучеряве, середньої довжини. На правій щоці під оком - татуювання з зображенням серця. На зап'ясті правої руки також є тату – напис "Поля".

Втік з реабілітації: під Києвом розшукують 17-річного хлопцяФото: Владислав Дьомін (kiev.informator.ua)

На ньому була одягнена куртка з червоними вставками, чорні спортивні штани, зимові черевики бордового кольору. Особа може закривати банданою червоного кольору.

Всіх, хто що-небудь знає про місцезнаходження хлопця просять зателефонувати за номером"102" або (096) 993-38-52.

Як раніше повідомлялося, у Закарпатській області в Мукачівському районі в місті Чинадієво пропав підліток - 14-річна дівчинка.

Також ми писали про те, що на території РК Софія і РК Софіївська Слобідка загубилася літня жінка віком близько 80 років. Вона шукає свого сина, який живе орієнтовно в зазначених районах.

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