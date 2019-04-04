Брітні Спірс лягла в психіатричну клініку: подробиці

Американська співачка Брітні Спірс на 30 днів лягла в психіатричну клініку на лікування. Це пов'язано з тим, що 37-річна поп-зірка сильно засмучена і перебуває в стресовому стані через хворобу свого батька Джеймі, передає TMZ.

Чоловік з кінця минулого року потерпає від проблеми зі шлунком і товстою кишкою та переніс вже дві операції.

Брітні виїхала з Вегаса, щоб подбати і підтримати батька, у якого зараз ускладнення.

У своєму Instagram поп-зірка опублікувала фото зі словами "Закохайся в турботу про себе, розум, тіло, дух" разом із написом: "Нам всім потрібно приділити трохи часу для невеликого часу для себе".

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Повідомляється, що близько тижня тому Брітні перевірялись у психіатричному закладі, в якому пробуде 30 днів.

У листопаді 2018-го Спірс оголосила про припинення її шоу Domination в Лас-Вегасі, щоб розібратися з проблемами зі здоров'ям її батька. Співачка тоді заявила, що кілька місяців тому він був госпіталізований і "трохи не вмер".

"Мені довелося прийняти важке рішення, щоб зосередити всю свою увагу і енергію на моїй сім'ї в цей час. Я сподіваюся, що ви можете зрозуміти", - написала в мережі Брітні.

Фото: instagram.com/britneyspears

Зазначається, що з 2008 року Брітні перебуває під наглядом з питань, пов'язаних з її психічним здоров'ям. Це сталося після важкого розлучення з Кевіном Федерлайном. У зв'язку з нервовим зривом Спірс їх двох синів передали під опіку колишнього чоловіка.

Пізніше Брітні познайомилася на зйомках кліпу на свою пісню Slumber Party з Семом Асгарі. У них зав'язалися романтичні відносини.

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