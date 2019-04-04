Бритни Спирс легла в психиатрическую клинику: подробности

Американская певица Бритни Спирс на 30 дней легла в психиатрическую клинику на лечение. Это связано с тем, что 37-летняя поп-звезда сильно расстроена и находится в стрессовом состоянии из-за болезни своего отца Джейми, передает TMZ.

Мужчина с конца прошлого года страдает от проблемы с кишечником и толстой кишкой и перенес уже две операции.

Бритни уехала из Вегаса, чтобы позаботиться и поддержать родителя, у которого сейчас осложнения.

В своем Instagram поп-звезда опубликовала фото со словами "Влюбись в заботу о себе, уме, теле, духе" вместе с надписью: "Нам всем нужно уделить немного времени для небольшого времени для себя".

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Сообщается, что около недели назад Бритни проверилась в психиатрическом учреждении, в котором пробудет 30 дней.

В ноябре 2018-го Спирс объявила о приостановке ее шоу Domination в Лас-Вегасе, чтобы разобраться с проблемами со здоровьем ее отца. Певица тогда заявила, что несколько месяцев назад он был госпитализирован и "чуть не умер".

"Мне пришлось принять трудное решение, чтобы сосредоточить все свое внимание и энергию на моей семье в это время. Я надеюсь, что вы все можете понять", - написала в сети Бритни.

Фото: instagram.com/britneyspears

Отмечается, что с 2008 года Бритни находится под наблюдением по вопросам, связанным с ее психическим здоровьем. Это произошло после ее тяжелого развода с Кевином Федерлайном. В связи с нервным срывом Спирс их двоих сыновей передали под опеку бывшего супруга.

Позже Бритни познакомилась на съемках клипа на свою песню Slumber Party с Сэмом Асгари. У них завязались романтические отношения.

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