Пугачева перенесла экстренную операцию: новые подробности

Пугачева перенесла операцию - Галкин опроверг слухи (коллаж: РБК-Украина)

Супруг певицы прокомментировал состояние звезды

Примадонна российской сцены, о которой недавно резко высказался судья Х-фактора, в преддверии грандиозного концерта по случаю своего 70-летия, угодила в больницу, где перенесла хирургическое вмешательство, сообщают росСМИ.

Стало известно, что звезда обратилась в Институт хирургии имени Вишневского с жалобами на боли в области груди. После обследования обнаружилось нарушение сердечного ритма, из-за которого медикам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательство. По информации СМИ операцию проводил опытный хирург Баграт Алекян.

Однако позже появился комментарий Галкина, который утверждает, что с его звездной супругой все в порядке, никакой госпитализации не было, и Алла Борисовна чувствует себя хорошо.

Пугачева перенесла операцию - Галкин опроверг слухи (фото: twitter.com/sputnikbelarus)

"Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование. Это абсолютный бред, у нас все хорошо", - сказал супруг Примадонны.

Хотя поклонники не очень верят его словам, подозревая, что звездная чета просто-напросто скрывает правду о состоянии здоровья певицы.

К слову, внешний вид исхудавшей Примадонны уже давно вызывает опасения у ее поклонников и представителей СМИ.

Также мы сообщали, что Алла Пугачева не настолько богата, как все думают. Журналисты провели расследование, чтобы узнать о финансовом состоянии певицы.