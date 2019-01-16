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Останній концерт: майбутній сольник Пугачової спричинив справжній ажіотаж

STYLERПерсона    16.01.2019 - 20:12
Останній концерт: майбутній сольник Пугачової спричинив справжній ажіотаж
Фото: Алла Пугачова (aprilclub.net)

15 квітня співачці виповниться 70 років, і через 2 дні вона вийде на сцену після 10-річної паузи

Відома російська естрадна співачка Алла Пугачова, у якої раніше на зйомках передачі з'явилися ознаки задухи, 17 квітня влаштує великий сольний концерт, приурочений до її 70-річчя. Сам ювілей примадонна відзначить за два дні до шоу у Кремлі в Москві (РФ). РосЗМІ вже охрестили цей виступ останнім.

Зазначається, що всі деталі майбутнього сольника - наразі велика таєниця. До речі, востанне раз артистка влаштовувала концерт 10 років тому.

Квитки на шоу розібрали протягом доби, і аншлаг вже гарантовано. Додамо, що ціни на перший ряд партеру становили 100 тисяч рублів (понад 42 тисяч гривень), а тепер квитки перепродують вже за 375 тисяч (158,5 тисяч гривень).

Останній концерт: майбутній сольник Пугачової спричинив справжній ажіотаж

Фото: Алла Пугачова (twitter.com/1tv)

За словами директорки співачки Олени Чупракової, всі пісні для концерту вже записані, передає видання "СтарХит".

Вона додала, що організатори тримають в інтризі, чи вийдуть на сцену діти Пугачової і Максима Галкіна Гаррі та Ліза.

"В даний момент ми вибираємо режисера-постановника", - додала Чупракова.

Ними можуть стати старий друг примадонни Борис Краснов або творець льодових вистав Тетяни Навки Олексій Сєченов. За концертні вбрання Пугачової відповідає дизайнер Алішер.

Під час виступу Алла Борисівна виконає як старі, так і нові хіти.

Також повідомляється, що зірка нещодавно придбала у волгоградської поетеси Наталії Касимцевої 10 творів.

Останній концерт: майбутній сольник Пугачової спричинив справжній ажіотаж

Фото: Алла Пугачова (hochu.ua)

Як повідомлялося раніше, Алла Пугачова раніше привітала своїх шанувальників із Новим роком і попросила у Діда Мороза світу без воєн.

Також ми писали про те, що нещодавно відомий астролог Влад Росс розповів, які захворювання можуть підірвати здоров'я зірки російської естради Алли Пугачової.

Ставало все гірше: у Алли Пугачової стався напад на шоу "Рідкісний кадр": "Примадонна" та "Імператриця" відірвались на творчому вечорі Миколаєва
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