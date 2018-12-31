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"Избавь нас от войн и вранья": Пугачева обратилась к Деду Морозу

STYLERПерсона    31.12.2018 - 17:51
"Избавь нас от войн и вранья": Пугачева обратилась к Деду Морозу
Фото: twitter.com/1tv

Певица пожелала мира без войн, вранья и гордыни

Знаменитая певица Алла Пугачева поздравила своих поклонников с наступающим Новым годом в своем Instagram-аккаунте.

Певица попросила у Деда Мороза мира без войн.

"Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций", - написала Пугачева.

Кроме того, она показала своих детей Лизу и Гарри.

&quot;Избавь нас от войн и вранья&quot;: Пугачева обратилась к Деду Морозу

Фото: instagram/alla_orfey

Стоит отметить, что пользователи сети оценили поздравления певицы.

"Чудно, красиво, как это мило", - комментировали поклонники звезды.

&quot;Избавь нас от войн и вранья&quot;: Пугачева обратилась к Деду Морозу

Скриншот из instagram

"Золотые слова, Алла Борисовна! Всем сердцем желаю того же! Не знаю только, можно ли достучаться до тех, от кого это всё реально зависит", - отметила aprilclub.

&quot;Избавь нас от войн и вранья&quot;: Пугачева обратилась к Деду Морозу

Скриншот из instagram

"Будто Кай и Герда. Симпатяшки", - отметил tar1983max.

Напомним, что поклонники удивлены истощенным видом Пугачевой, которая посетила концерт Филиппа Киркорова в Москве.

Ранее сообщалось, что Пугачева хотела закрутить роман с молодым лидером "Алисы" Константином Кинчевым.

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