"Избавь нас от войн и вранья": Пугачева обратилась к Деду Морозу

Певица пожелала мира без войн, вранья и гордыни
Знаменитая певица Алла Пугачева поздравила своих поклонников с наступающим Новым годом в своем Instagram-аккаунте.
Певица попросила у Деда Мороза мира без войн.
"Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций", - написала Пугачева.
Кроме того, она показала своих детей Лизу и Гарри.
Фото: instagram/alla_orfey
Стоит отметить, что пользователи сети оценили поздравления певицы.
"Чудно, красиво, как это мило", - комментировали поклонники звезды.
Скриншот из instagram
"Золотые слова, Алла Борисовна! Всем сердцем желаю того же! Не знаю только, можно ли достучаться до тех, от кого это всё реально зависит", - отметила aprilclub.
Скриншот из instagram
"Будто Кай и Герда. Симпатяшки", - отметил tar1983max.
Напомним, что поклонники удивлены истощенным видом Пугачевой, которая посетила концерт Филиппа Киркорова в Москве.
Ранее сообщалось, что Пугачева хотела закрутить роман с молодым лидером "Алисы" Константином Кинчевым.