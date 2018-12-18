Еще один в коллекцию: Пугачева хотела закрутить роман с молодой рок-звездой

Алла Пугачева (фото: instagram.com)

Прежде чем выйти замуж за Киркорова примадонна мечтала о лидере группы "Алиса"

В конце 80-х – начале 90-х популярность Аллы Пугачевой начала стремительно падать – тогда она решила закрутить роман с молодым лидером "Алисы" Константином Кинчевым, который в то время был у всех на слуху. Об этом пишет российское издание StarHit, ссылаясь на подругу музыканта Иветту Тыркину.

Алла Пугачева (фото: instagram.com)

Напомним, в то время Пугачева состояла в официальном браке с третьим мужем – концертным директором и продюсером Евгением Болдиным.

По словам инсайдера, Алла Борисовна "вербовала" любовников через свой "Театр песни". Тогда для поднятия своей популярности звезда попросила "подобрать" для нее юного музыканта, и выбор пал на Кинчева.

Константин Кинчев, 1986 год (фото: instagram.com)

Но молодой рок-музыкант, по словам источника, отказал Пугачевой – в то время Кинчев только начинал отношения со своей нынешней женой Александрой, с которой живет до сегодняшнего дня. Официальную причину отказа подруга лидера "Алисы" не назвала.

Вскоре, на фоне слухов о ее связи с Владимиром Кузьминым, Алла Борисовна развелась с третьим мужем и стала женой Филиппа Киркорова.

Ранее мы публиковали новость о том, как Пугачева в прозрачном наряде вызвала бурные обсуждения в сети.

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