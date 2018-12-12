"Не узнать": Пугачева в прозрачном наряде вызвала бурные обсуждения в сети

Фото:(facebook.com/AllaSuperstarRu)

Соответствующий ролик разместила Наташа Королева

Известная певица Алла Пугачева вызвала фурор в социальной сети, появившись на видео в откровенном прозрачном наряде. Соответствующий ролик опубликовала Наташа Королева в своем Instagram.

На ролике видно, как российские звезды собрались на вечеринку, чтобы устроить сюрприз и поздравить общую знакомую с днем рождения. Главным героем видео стала Пугачева.

Исполнительница отдала предпочтение черному полупрозрачному платью, которое обнажило ее ноги. Поклонники неоднозначно отреагировали на платье, некоторые отметили, что в ее возрасте стоит избегать подобных нарядов.

"Какой у Аллы кардиган красивый, тоже хочу себе такой";

"Пугачеву не узнать! Старуха";

"Люди, умейте радоваться за других! Ну почему столько желчи?";

"Алла Борисовна великолепна";

Скриншот комментариев: (instagram.com/koroleva__star)

Напомним, ранее продюсер Андрей Разин сообщил, кто был единственной и настоящей любовью Аллы Пугачевой.

Также сообщалось, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали в стиле хип-хоп "зачитать" о своих насущных проблемах.

Мы писали, что Пугачева поразила новыми фото.