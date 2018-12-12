"Не впізнати": Пугачова у прозорому вбранні викликала бурхливі обговорення в мережі

Фото:(facebook.com/AllaSuperstarRu)

Відповідний ролик розмістила Наташа Корольова

Відома співачка Алла Пугачова викликала фурор в соціальній мережі, з'явившись на відео у відвертому прозорому вбранні. Відповідний ролик опублікувала Наташа Корольова у своєму Instagram.

На ролику видно, як російські зірки зібралися на вечірку, щоб влаштувати сюрприз і привітати спільну знайому з днем народження. Головним героєм відео стала Пугачова.

Виконавиця віддала перевагу чорному напівпрозорому платті, яке оголило її ноги. Шанувальники неоднозначно відреагували на сукню, деякі зазначили, що в її віці варто уникати подібних нарядів.

"Який у Алли кардиган красивий, теж хочу собі такий";

"Пугачову не впізнати! Стара";

"Люди, вмійте радіти за інших! Ну чому стільки жовчі?";

"Алла Борисівна чудова";

Скріншот коментарів: (instagram.com/koroleva__star)

Нагадаємо, раніше продюсер Андрій Разін повідомив, хто був єдиною і справжньою любов'ю Алли Пугачової.

Також повідомлялося, що діти Алли Пугачової і Максима Галкіна спробували в стилі хіп-хоп "зачитати" про свої насущні проблеми.

Ми писали, що Пугачова вразила новими фото.