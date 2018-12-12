"Не впізнати": Пугачова у прозорому вбранні викликала бурхливі обговорення в мережі

Відповідний ролик розмістила Наташа Корольова
Відома співачка Алла Пугачова викликала фурор в соціальній мережі, з'явившись на відео у відвертому прозорому вбранні. Відповідний ролик опублікувала Наташа Корольова у своєму Instagram.
На ролику видно, як російські зірки зібралися на вечірку, щоб влаштувати сюрприз і привітати спільну знайому з днем народження. Головним героєм відео стала Пугачова.
Виконавиця віддала перевагу чорному напівпрозорому платті, яке оголило її ноги. Шанувальники неоднозначно відреагували на сукню, деякі зазначили, що в її віці варто уникати подібних нарядів.
"Який у Алли кардиган красивий, теж хочу собі такий";
"Пугачову не впізнати! Стара";
"Люди, вмійте радіти за інших! Ну чому стільки жовчі?";
"Алла Борисівна чудова";
Скріншот коментарів: (instagram.com/koroleva__star)
Нагадаємо, раніше продюсер Андрій Разін повідомив, хто був єдиною і справжньою любов'ю Алли Пугачової.
Також повідомлялося, що діти Алли Пугачової і Максима Галкіна спробували в стилі хіп-хоп "зачитати" про свої насущні проблеми.
Ми писали, що Пугачова вразила новими фото.