То с кудряшками, то в белом: Пугачева поразила новыми фото

Пользователи сети сравнивают Примадонну со Снежной Королевой и Снегурочкой
Певица Алла Пугачева вызвала фурор в сети своими новыми снимками, которые она опубликовала в Instagram.
Так, на одном из фото Пугачева появилась в неожиданном романтическом образе – с привычными кудряшками, черном платье под пояс и с белым воротником.
"Наша любимая Мариночка (Юдашкина), с днем рождения!" - подписала снимок Алла Борисовна.
Алла Пугачева (instagram.com/alla_orfey)
Поклонники не поскупились на комментарии.
"Алла хороша. Юдашкина испортила лицо пластикой, рот вообще неестественен, блин", "Почему все злые такие. Старость всех ждет", "Не нравится если, так не смотрите", - пишут юзеры.
Здесь же Пугачева показала совместное фото с российским художником-модельером Валентином Юдашкиным.
"Валюшка, ты наше солнце! Как же хорошо на душе, когда ты рядом", - написала она.
Алла Пугачева и Валентин Юдашкин (instagram.com/alla_orfey)
"Молоденькие какие!" - восторгаются поклонники.
"Юдашкин высох, видимо проблемы со здоровьем", - написал один подписчик.
"Так держать, Алла!" - пишет другой.
На следующем снимке певица Пугачева "белая и пушистая" на фоне зимнего пейзажа.
"Новый год не за горами, будем елку наряжать?" - задается вопросом Примадонна.
Алла Пугачева (instagram.com/alla_orfey)
Фаны прокомментировали и это изображение Пугачевой.
"Класс", "Господи, это же лизоблюдство! Как же так можно-то, а?!", "Ох и красивая Снегурочка", "Господи! Сколько вам лет, девушка?", написали комментаторы.
Напомним, ранее продюсер Андрей Разин сообщил, кто был единственной и настоящей любовью Аллы Пугачевой.
Также сообщалось, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали в стиле хип-хоп "зачитать" о своих насущных проблемах.
Видео: РБК-Украина