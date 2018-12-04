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То с кудряшками, то в белом: Пугачева поразила новыми фото

STYLERПерсона    04.12.2018 - 13:56
То с кудряшками, то в белом: Пугачева поразила новыми фото
Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)

Пользователи сети сравнивают Примадонну со Снежной Королевой и Снегурочкой

Певица Алла Пугачева вызвала фурор в сети своими новыми снимками, которые она опубликовала в Instagram.

Так, на одном из фото Пугачева появилась в неожиданном романтическом образе – с привычными кудряшками, черном платье под пояс и с белым воротником.

"Наша любимая Мариночка (Юдашкина), с днем рождения!" - подписала снимок Алла Борисовна.

То с кудряшками, то в белом: Пугачева поразила новыми фото

Алла Пугачева (instagram.com/alla_orfey)

Поклонники не поскупились на комментарии. 

"Алла хороша. Юдашкина испортила лицо пластикой, рот вообще неестественен, блин", "Почему все злые такие. Старость всех ждет", "Не нравится если, так не смотрите", - пишут юзеры.

Здесь же Пугачева показала совместное фото с российским художником-модельером Валентином Юдашкиным.

"Валюшка, ты наше солнце! Как же хорошо на душе, когда ты рядом", - написала она.

То с кудряшками, то в белом: Пугачева поразила новыми фото

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин (instagram.com/alla_orfey)

"Молоденькие какие!" - восторгаются поклонники.

"Юдашкин высох, видимо проблемы со здоровьем", - написал один подписчик.

"Так держать, Алла!" - пишет другой.

На следующем снимке певица Пугачева "белая и пушистая" на фоне зимнего пейзажа.

"Новый год не за горами, будем елку наряжать?" - задается вопросом Примадонна.

То с кудряшками, то в белом: Пугачева поразила новыми фото

Алла Пугачева (instagram.com/alla_orfey)

Фаны прокомментировали и это изображение Пугачевой.

"Класс", "Господи, это же лизоблюдство! Как же так можно-то, а?!", "Ох и красивая Снегурочка", "Господи! Сколько вам лет, девушка?", написали комментаторы.

Напомним, ранее продюсер Андрей Разин сообщил, кто был единственной и настоящей любовью Аллы Пугачевой.

Также сообщалось, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали в стиле хип-хоп "зачитать" о своих насущных проблемах.

Видео: РБК-Украина

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