То з кучерями, то в білому: Пугачова вразила новими фото

Алла Пугачова (фото: instagram.com/alla_orfey)

Користувачі мережі порівнюють Примадонну зі Сніговою Королевою і Снігуронькою

Співачка Алла Пугачова викликала фурор в мережі своїми новими знімками, які вона опублікувала в Instagram.

Так, на одному з фото Пугачова з'явилася в несподіваному романтичному образі – з звичними кучериками, чорному платті під пояс і з білим коміром.

"Наша улюблена Мариночка (Юдашкіна), з днем народження!" - підписала знімок Алла Борисівна.

Алла Пугачова (instagram.com/alla_orfey)

Шанувальники не поскупилися на коментарі.

"Алла хороша. Юдашкіна зіпсувала лице пластикою, рот взагалі неприродній, блін", "Чому всі такі злі. Старість всіх чекає", "Не подобається якщо, так не дивіться", - пишуть юзери.

Тут же Пугачова показала спільне фото з російським художником-модельєром Валентином Юдашкіним.

"Валюшка, ти наше сонце! Як же добре на душі, коли ти поруч", - написала вона.

Алла Пугачова та Валентин Юдашкін (instagram.com/alla_orfey)

"Молоденькі!" - захоплюються шанувальники.

"Юдашкін висох, мабуть проблеми зі здоров'ям", - написав один підписник.

"Так тримати, Алла!" - пише інший.

На наступному знімку співачка Пугачова "біла і пухнаста" на тлі зимового пейзажу.

"Новий рік не за горами, будемо наряджати ялинку?" - задається питанням Примадонна.

Алла Пугачова (instagram.com/alla_orfey)

Фани прокоментували й це зображення Пугачової.

"Клас", "Господи, це ж лизоблюдство! Як же так можна-то, а?!", "Ох і гарна Снігурка", "Господи! Скільки вам років, дівчина?", написали коментатори.

Нагадаємо, раніше продюсер Андрій Разін повідомив, хто був єдиною і справжньою любов'ю Алли Пугачової.

Також повідомлялося, що діти Алли Пугачової і Максима Галкіна спробували в стилі хіп-хоп "зачитати" про свої насущні проблеми.

Відео: РБК-Україна