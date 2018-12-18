Ще один в колекцію: Пугачова хотіла закрутити роман з молодою рок-зіркою

Алла Пугачова (фото: instagram.com)

Перш ніж вийти заміж за Кіркорова примадонна мріяла про лідера групи "Аліса"

В кінці 80-х – початку 90-х популярність Алли Пугачової почала стрімко падати – тоді вона вирішила закрутити роман з молодим лідером "Аліси" Костянтином Кінчевим, який у той час був у всіх на слуху. Про це пише російське видання StarHit, посилаючись на подругу музиканта Іветту Тиркіну.

Алла Пугачова (фото: instagram.com)

Нагадаємо, в той час Пугачова була в офіційному шлюбі з третім чоловіком – концертним директором і продюсером Євгеном Болдіним.

За словами інсайдера, Алла Борисівна "вербувала" коханців через свій "Театр пісні". Тоді для підняття своєї популярності зірка попросила "підібрати" для неї юного музиканта, і вибір припав на Кінчева.

Костянтин Кінчев, 1986 рік (фото: instagram.com)

Але молодий рок-музикант, за словами джерела, відмовив Пугачовій – у той час Кінчев тільки починав стосунки зі своєю нинішньою дружиною Олександрою, з якою живе до сьогоднішнього дня. Офіційну причину відмови подруга лідера "Аліси" не назвала.

Незабаром, на тлі чуток про її зв'язки з Володимиром Кузьміним, Алла Борисівна розлучилася з третім чоловіком і стала дружиною Філіпа Кіркорова.

Раніше ми публікували новину про те, як Пугачова в прозорому вбранні викликала бурхливі обговорення в мережі.

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