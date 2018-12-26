Шатает во время ходьбы: поклонники удивлены истощенным видом Пугачевой (фото, видео)

Алла Пугачева (facebook/com/ZhurnalLiza)

Исхудавшая Пугачева стала похожа на покойную Людмилу Гурченко

Вчера, 25 декабря, Алла Пугачева посетила концерт экс-супруга Филиппа Киркорова в Москве. Поклонники пришли в недоумение от болезненной худобы и изможденного внешнего вида звезды. Фото и видео с посещения концерта опубликованы на фан-страницах Пугачевой в Instagram.

Исхудавшая Пугачева (фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum/)

Некоторые фаны отметили сходство Примадонны с Людмилой Гурченко и даже сравнили с раненной птицей. Кто-то заметил, что на видео Пугачеву во время ходьбы сильно шатает.

Видео: instagram.com/alla_pugacheva_forum/

"Я просто посмотрела в её глаза, и столбик вылетел из под пера, как раненная птица", - написала festina_lenit_@litovlitov.

"Очень сильно похудела, даже слишком. В этом возросте такая худоба не нужна" - отметила olga_gurileva.

Исхудавшая Пугачева (фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum/)

"Чем-то стала похожа на Гурченко", - сравнила elenamatiushevskaia.

"Ножки старческие - пустые джинсы", - сказал ajpolonko.

"Посмотрела видео, во время ходьбы ее сильно шатает, это очень заметно", - подчеркнула vek_taty01.

Скриншот комментариев: instagram.com/alla_pugacheva_forum/

"Почему никто не поддерживает её под руки? Так было бы легче идти", - удивилась skislitsina.

Отметим, что Пугачева пришла на концерт без супруга Максима Галкина, что тоже стало поводом для лишних вопросов.

Скриншот комментариев: instagram.com/alla_pugacheva_forum/

Напомним, ранее мы писали о том, что Пугачева в конце 80-х - начале 90-х хотела закрутить роман с молодой рок-звездой - лидером популярной тогда "Алисы" - Константином Кинчевым.

Также ранее мы публиковали откровения продюссера о единственной любви в жизни Аллы Борисовны.

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Видео: instagram.com/alla_pugacheva_forum/