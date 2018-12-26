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Хитає під час ходьби: шанувальники здивовані виснаженим виглядом Пугачової (фото, відео)

STYLERПерсона    26.12.2018 - 16:56
Хитає під час ходьби: шанувальники здивовані виснаженим виглядом Пугачової (фото, відео)
Алла Пугачова (facebook/com/ZhurnalLiza)

Змарніла Пугачова стала схожа на покійну Людмилу Гурченко

Вчора, 25 грудня, Алла Пугачова відвідала концерт екс-чоловіка Філіпа Кіркорова в Москві. Шанувальники надзвичайно здивовані хворобливою худобою і виснаженим зовнішнім виглядом зірки. Фото і відео з відвідування концерту опубліковані на фан-сторінках Пугачової Instagram.

Хитає під час ходьби: шанувальники здивовані виснаженим виглядом Пугачової (фото, відео)

Змарніла Пугачова (фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum/)

Деякі фани відзначили схожість Примадонни з Людмилою Гурченко і навіть порівняли з пораненою птахою. Хтось помітив, що на відео Пугачову під час ходьби сильно хитає.

Відео: instagram.com/alla_pugacheva_forum/

"Я просто подивилася в її очі, і стовпчик вилетів з-під пера, як поранена птиця", - написала festina_lenit_@litovlitov.

"Дуже сильно схудла, навіть занадто. В цьому віці така худоба не потрібна", - зазначила olga_gurileva.

Хитає під час ходьби: шанувальники здивовані виснаженим виглядом Пугачової (фото, відео)

Змарніла Пугачова (фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum/)

"Чимось схожа на Гурченко", - порівняла elenamatiushevskaia.

"Ніжки старечі - порожні джинси", - сказав ajpolonko.

"Подивилася відео, під час ходьби її сильно хитає, це дуже помітно", - підкреслила vek_taty01.

Хитає під час ходьби: шанувальники здивовані виснаженим виглядом Пугачової (фото, відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/alla_pugacheva_forum/

"Чому ніхто не підтримує її під руки? Так було б легше йти", - здивувалася skislitsina.

Зазначимо, що Пугачова прийшла на концерт без чоловіка Максима Галкіна, що теж стало приводом для зайвих питань.

Хитає під час ходьби: шанувальники здивовані виснаженим виглядом Пугачової (фото, відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/alla_pugacheva_forum/

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Пугачова в кінці 80-х - початку 90-х хотіла закрутити роман з молодою рок-зіркою - лідером популярної тоді "Аліси" - Костянтином Кінчевим.

Також раніше ми публікували одкровення продюсера про єдину любові в житті Алли Борисівни.

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Відео: instagram.com/alla_pugacheva_forum/

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