Астролог рассказал, сколько лет может прожить Алла Пугачева

Фото: Алла Пугачева (twitter.com/channelone_rus)

Он сообщил, что у Примадонны целый букет заболеваний

Известный астролог Влад Росс рассказал, какие заболевания могут подорвать здоровье звезды советской и российской эстрады Алле Пугачевой. Об этом он сообщил в интервью для издания UAportal.

По словам Влада Росса, Примадонне не грозит смерть от онкологических заболеваний, но инфаркт или инсульт может существенно сократить ее дни.

"Она уже давно могла умереть от сердца. Инфаркт она может не осилить. Или инсульт", - отметил астролог.

Он предположил, что 69-летняя Алла Пугачева может страдать от множества заболеваний, которые связаны с гормональным сбоем, проблемами с печенью и почками.

Влад Росс составил индивидуальный гороскоп для Примадонны и сообщил, что больше всего проблем у артистки именно с сердечно-сосудистой системой.

Также он отметил, что гороскоп показывает, что Алла Пугачева может дожить со всеми своими болячками до преклонного возраста.

"Благодаря Луне в Скорпионе она может справиться с этим. Очень часто так бывает — когда Луна в Скорпионе, человек со всеми своими болячками может доживать до очень преклонного возраста", — сказал Росс и добавил, что у артистки достаточно средств, чтобы позволить оплатить себе любое дорогостоящее современное лечение.

"Поэтому хоронить мы ее не будем — лет до 85 может дотянуть", - резюмировал Влад Росс.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Пугачева удивила необычным образом в клипе своего стилиста.

А также мы сообщали о том, что Алла Пугачева внезапно отменила свое выступление на юбилее Леонида Агутина и напугала своих поклонников.

Видео: РБК-Украина