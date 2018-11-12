Астролог розповів, скільки років може прожити Алла Пугачова

Фото: Алла Пугачова (twitter.com/channelone_rus)

Він повідомив, що у Примадонни цілий букет захворювань

Відомий астролог Влад Росс розповів, які захворювання можуть підірвати здоров'я зірки радянської та російської естради Алли Пугачової. Про це він повідомив в інтерв'ю для видання UAportal.

За словами Влада Росса, Примадонні не загрожує смерть від онкологічних захворювань, але інфаркт або інсульт може істотно скоротити її дні.

"Вона вже давно могла померти від серця. Інфаркт вона може не осилити. Або інсульт", - зазначив астролог.

Він припустив, що 69-річна Алла Пугачова може страждати від безлічі захворювань, які пов'язані з гормональним збоєм, проблемами з печінкою і нирками.

Влад Росс склав індивідуальний гороскоп для Примадонни і повідомив, що найбільше проблем у артистки саме з серцево-судинною системою.

Також він зазначив, що гороскоп показує, що Алла Пугачова може дожити з усіма своїми болячками до похилого віку.

"Завдяки Місяцю в Скорпіоні вона може впоратися з цим. Дуже часто так буває — коли Місяць у Скорпіоні, людина з усіма своїми болячками може доживати до дуже похилого віку", — сказав Росс і додав, що у артистки достатньо коштів, щоб дозволити оплатити собі будь-яке дороге сучасне лікування.

"Тому ховати ми її не будемо — років до 85 може дотягнути", - резюмував Влад Росс.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Пугачова здивувала незвичайним образом в кліпі свого стиліста.

А також ми повідомляли про те, що Алла Пугачова раптово скасувала свій виступ на ювілеї Леоніда Агутіна і налякала своїх шанувальників.

Відео: РБК-Україна