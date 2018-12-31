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"Визволи нас від воєн і брехні": Пугачова звернулася до Діда Мороза

STYLERПерсона    31.12.2018 - 17:51
"Визволи нас від воєн і брехні": Пугачова звернулася до Діда Мороза
Фото: twitter.com/1tv

Співачка побажала світу без війн, брехні і гордині

Знаменита співачка Алла Пугачова привітала своїх прихильників з наступаючим Новим роком у своєму Instagram-акаунті.

Співачка попросила у Діда Мороза світу без воєн.

"Ми і всі діти Росії хочемо жити під мирним небом. Дідусь Мороз, визволи нас від воєн і брехні, від гріховної гордині і помилкових амбіцій", - написала Пугачова.

Крім того, вона показала своїх дітей Лізу і Гаррі.

&quot;Визволи нас від воєн і брехні&quot;: Пугачова звернулася до Діда Мороза

Фото: instagram/alla_orfey

Варто зазначити, що користувачі мережі оцінили привітання співачки.

"Добре, красиво, як це мило", - коментували шанувальники зірки.

&quot;Визволи нас від воєн і брехні&quot;: Пугачова звернулася до Діда Мороза

Скріншот з instagram

"Золоті слова, Алла Борисівна! Всім серцем бажаю того ж! Не знаю тільки, чи можна достукатися до тих, від кого це все реально залежить", - зазначила aprilclub.

&quot;Визволи нас від воєн і брехні&quot;: Пугачова звернулася до Діда Мороза

Скріншот з instagram

"Ніби Кай і Герда. Такі милі", - зазначив tar1983max.

Нагадаємо, що шанувальники здивовані виснаженим виглядом Пугачової, яка відвідала концерт Філіпа Кіркорова в Москві.

Раніше повідомлялося, що Пугачова хотіла закрутити роман з молодим лідером "Аліси" Костянтином Кінчевим.

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