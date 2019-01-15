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Становилось все хуже: у Аллы Пугачевой случился приступ на шоу

STYLERПерсона    15.01.2019 - 16:43
Становилось все хуже: у Аллы Пугачевой случился приступ на шоу
Алла Пугачева (facebook/com/ZhurnalLiza)

Примадонна решила теперь использовать на сцене минимум синтетических средств в своих выступлениях

Знаменитая российская певица Алла Пугачева на съемках программы "Сегодня вечером", посвященной 40-летию творческой деятельност артиста Игоря Николаева, почувствовала себя плохо и была вынуждена покинуть павильон в "Останкино" в Москве. Об этом сообщают росСМИ.  

Отметим, что для поздравления своего давнего друга Примадонна даже разделила сцену с Ириной Аллегровой, с которой у артистки уже длительное время прохладные отношения.

Вскоре после начала съемок у Примадонны стало сильно першить в горле, появился кашель, а затем по­явились даже признаки удушья. Становилось все хуже, и певица решила - хоть она и собиралась остаться в студии до конца, теперь просто рискует задохнуться.

Становилось все хуже: у Аллы Пугачевой случился приступ на шоу

Алла Пугачева и Игорь Николаев (фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/)

Оказалось, что у Аллы Борисовны произошла аллергическая реакция. Виной тому стал синтетический снег, которым декораторы обильно покрыли павильон. 

После этого Пугачева решила в своем будущем шоу в честь ее 70-летия использовать синтетические средства как можно меньше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только что прислали тизер программы!) Выкладываю фрагмент!) Ловите в эфире @1tv - 12 января, в 19:30, до и после программы Время! «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ. ИГОРЬ НИКОЛАЕВ» #игорьниколаев #сегоднявечером #игорькрутой @uliaveronika @fkirkorov @katyarozhdest @maxgalkinru @valera_leontiev @alla_orfey @syutkin_valeriy #иринааллегрова @svetlanak27 @oleggazmanov #александркальянов #лидиякозлова @rosesistersofficial

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Видео: instagram.com/igor_nikolaev_music

Как сообщалось ранее, в сети недавно опубликовали изображения и записи, на которых изнуренная Примадонна едва передвигается.

Также ранее мы публиковали откровения продюссера о единственной любви в жизни Аллы Борисовны.

Напомним, недавно известный астролог Влад Росс рассказал, какие заболевания могут подорвать здоровье звезды российской эстрады Алле Пугачевой. 

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