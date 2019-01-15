Ставало все гірше: у Алли Пугачової стався напад на шоу

Алла Пугачова (facebook/com/ZhurnalLiza)

Примадонна вирішила тепер використовувати на сцені мінімум синтетичних засобів у своїх виступах

Відомі російській співачці Аллі Пугачовій на зйомках програми "Сьогодні ввечері", присвяченій 40-річчю творчої діяльності артиста Ігоря Ніколаєва, стало зле і вона була змушена покинути павільйон в "Останкіно" в Москві. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначимо, що для привітання свого давнього друга Примадонна навіть розділила сцену із Іриною Аллегрової, з якою у артистки вже тривалий час прохолодні відносини.

Незабаром після початку зйомок у Примадонни стало сильно дерти в горлі, з'явився кашель, а потім з'явилися навіть ознаки задухи. Ставало все гірше, і співачка вирішила - хоч вона і збиралася залишитися в студії до кінця, тепер просто ризикує задихнутися.

Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв (фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/)

Виявилося, що у Алли Борисівни сталася алергічна реакція. Виною тому став синтетичний сніг, яким декоратори рясно вкрили павільйон.

Після цього Пугачова вирішила у своєму майбутньому шоу на честь 70-річчя використовувати синтетичні засоби якомога менше.

Видео: instagram.com/igor_nikolaev_music

Як повідомлялося раніше, в мережі нещодавно опублікували зображення і записи, на яких виснажена Примадонна ледве пересувається.

Також раніше ми публікували одкровення продюсера про єдиного кохання в житті Алли Борисівни.

Нагадаємо, нещодавно відомий астролог Влад Росс розповів, які захворювання можуть підірвати здоров'я зірки російської естради Алли Пугачової.