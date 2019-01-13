"Редкий кадр": "Примадонна" и "Императрица" зажгли на творческом вечере Николаева

Алла Пугачева и Игорь Николаев (фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/)

На творческом вечере композитора сошелся весь "звездный бомонд"

На творческом вечере под названием "Сегодня вечером", посвященном 40-летию деятельности певца и композитора Игоря Николаева, у которого 17 января день рождения, собрался весь "звездный бомонд": Пугачева, Леонтьев, Киркоров, Галкин, Аллегрова. Звездой вечера конечно же стала Алла Борисовна, едва ли не впервые разделившая сцену с Ириной Аллегровой. Фото и видео в Instagram выложил сам композитор.

Алла Борисовна, как феникс, возрождающийся из пекла, доказала всем, что "есть еще порох", и опровергла домыслы о болезни, которые возникли после недавних фото и видео. Напомним, недавно опубликовали изображения и записи, на которых изнуренная Примадонна едва передвигается.

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

Пользователи более всего поразились присутствием Пугачевой и Аллегровой на одном кадре. По слухам, звезды давно враждуют и никогда не делят сцену.

"Кстати, редкий кадр когда примадонна и императрица российской эстрады вместе на одной так сказать сцене", - удивилась inna84326.

"Какие миленькие дивчульки- бабульки, вместе с ними смеюсь", - пошутила grishanova615.

"Ого! Видеть Ирину Аллегрова в кадре с Аллой Пугачевой... Это ничего себе!Затравочка... Такого не бывает", - написала vecherina.

Скриншот комментариев: instagram.com/igor_nikolaev_music/

На съемках передачи при просмотре ретро-видео вспомнили многие случаи из музыкальной жизни звезд этой компании 80-90-х годов.

Напомним, Игорь Николаев написал такие хиты Пугачевой, как "Айсберг", "Паромщик" и "Расскажите, птицы".

Видео: instagram.com/igor_nikolaev_music/

В последнее время Алла Борисовна все чаще радует поклонников цветущим видом.

А супруг Примадонны Максим Галкин выкладывает фото и видео их подростающих детей-двойняшек.