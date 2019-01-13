"Рідкісний кадр": "Примадонна" та "Імператриця" відірвались на творчому вечорі Миколаєва

Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв (фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/)

На творчому вечорі композитора зійшовся весь зірковий бомонд"

На творчому вечорі під назвою "Сьогодні ввечері", присвяченому 40-річчю діяльності співака і композитора Ігоря Ніколаєва, у якого 17 січня день народження, зібрався весь зірковий бомонд": Пугачова, Леонтьєв, Кіркоров, Галкін, Аллегрова. Зіркою вечора звичайно ж стала Алла Борисівна, чи не вперше розділив сцену з Іриною Аллегрової. Фото і відео Instagram виклав сам композитор.

Алла Борисівна, як фенікс, відроджується з пекла, довела всім, що "є ще порох", і спростувала чутки про хвороби, які виникли після недавніх фото і відео. Нагадаємо, нещодавно опублікували зображення і записи, на яких виснажена Примадонна ледве пересувається.

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

Користувачі найбільше здивувалися присутністю Пугачової і Аллегрової на одному кадрі. За чутками, зірки давно ворогують і ніколи не ділять сцену.

"до Речі, рідкісний кадр коли примадонна і імператриця російської естради разом на одній так сказати сцені", - здивувалася inna84326.

"Які милі дивчульки - бабульки, разом з ними сміюся", - пожартувала grishanova615.

"Ого! Бачити Ірина Аллегрова в кадрі з Аллою Пугачовою... Це нічого собі!Затравочка... Такого не буває", - написала vecherina.

Скріншот коментарів: instagram.com/igor_nikolaev_music/

На зйомках передачі при перегляді ретро-відео згадали багато випадків з музичного життя зірок цієї компанії 80-90-х років.

Нагадаємо, Ігор Ніколаєв написав такі хіти Пугачової, як "Айсберг", "Паромщик" і "Розкажіть, птахи".

Відео: instagram.com/igor_nikolaev_music/

останнім часом Алла Борисівна все частіше радує шанувальників квітучим виглядом.

А ось Максим Галкін викладає фото і відео їх подростающих дітей-двійнят.