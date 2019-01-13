"Рідкісний кадр": "Примадонна" та "Імператриця" відірвались на творчому вечорі Миколаєва

На творчому вечорі композитора зійшовся весь зірковий бомонд"
На творчому вечорі під назвою "Сьогодні ввечері", присвяченому 40-річчю діяльності співака і композитора Ігоря Ніколаєва, у якого 17 січня день народження, зібрався весь зірковий бомонд": Пугачова, Леонтьєв, Кіркоров, Галкін, Аллегрова. Зіркою вечора звичайно ж стала Алла Борисівна, чи не вперше розділив сцену з Іриною Аллегрової. Фото і відео Instagram виклав сам композитор.
Алла Борисівна, як фенікс, відроджується з пекла, довела всім, що "є ще порох", і спростувала чутки про хвороби, які виникли після недавніх фото і відео. Нагадаємо, нещодавно опублікували зображення і записи, на яких виснажена Примадонна ледве пересувається.
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/
Користувачі найбільше здивувалися присутністю Пугачової і Аллегрової на одному кадрі. За чутками, зірки давно ворогують і ніколи не ділять сцену.
"до Речі, рідкісний кадр коли примадонна і імператриця російської естради разом на одній так сказати сцені", - здивувалася inna84326.
"Які милі дивчульки - бабульки, разом з ними сміюся", - пожартувала grishanova615.
"Ого! Бачити Ірина Аллегрова в кадрі з Аллою Пугачовою... Це нічого собі!Затравочка... Такого не буває", - написала vecherina.
Скріншот коментарів: instagram.com/igor_nikolaev_music/
На зйомках передачі при перегляді ретро-відео згадали багато випадків з музичного життя зірок цієї компанії 80-90-х років.
Нагадаємо, Ігор Ніколаєв написав такі хіти Пугачової, як "Айсберг", "Паромщик" і "Розкажіть, птахи".
Відео: instagram.com/igor_nikolaev_music/
останнім часом Алла Борисівна все частіше радує шанувальників квітучим виглядом.
А ось Максим Галкін викладає фото і відео їх подростающих дітей-двійнят.