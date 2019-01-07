"Как девочка": 69-летняя Пугачева поссорила сеть рождественским фото

Фото: Алла Пугачева (twitter.com/1tv)

В социальной сети между фанами звездной пары возникла горячая дискуссия из-за наряда Аллы Пугачовой

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, которая ранее поздравила своих поклонников с Новым годом и попросила у Деда Мороза мира без войн, вместе со своим мужем популярным артистом Максимом Галкиным на Рождество посетила друзей и восхитила фанов своим энергичным видом. Кадр опубликовал в Instagram в понедельник, 7 января, супруг 69-летней примадонны.

На снимке показана большая веселая компания на фоне украшенной елки.

На Алле Борисовне черная короткая юбка и белая свободная блуза. На голове - черная шляпка-картуз. В таком наряде счастливая звезда выглядет молодо и стильно.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

"У любимых друзей Алика и Иды Дотсман на праздновании Рождества", - подписано фото.

Скрин: instagram.com/maxgalkinru

Поклонники звездной пары восхищаются ярким добрым снимком и отмечают, что на них звезда выгладит неподрожаемо. В то же время другие пользователи сети критикуют наряд певицы - мол, не по годам:

"Алла Борисовна! Молодчина, выглядите прекрасно, счастья вам с Максимом, здоровья и благополучия на долгие годы";

"Классные какие!";

"Неподражаемая Алла Борисовна!";

"Алла выглядит просто блестяще";

"Красивые и очень талантливые люди! С Рождеством Христовым!";

Скрин комментариев: instagram.com/maxgalkinru

"Когда я смотрела это фото Я не узнала Аллу .подумала какая красивая обворожительная девушка, Алла Пугачева супер!";

"Крутяцкие!";

"Алла Борисовна, такая моднющая! А вам очень идет!";

Скрин комментариев: instagram.com/maxgalkinru

"В 70 лет, как девочка? Это уже извращение!";

Скрин комментариев: instagram.com/maxgalkinru

"Ну зачем уже такие юбки, даже спортивный костюм и уги со стразами смотрелись бы лучше"...

Скрин комментариев: instagram.com/maxgalkinru

Как сообщалось ранее, супруг легенды эстрады Аллы Пугачевой, Максим Галкин показал поклонникам, как веселятся на улице их дети - пятилетние Лиза и Гарри.

Также мы писали о том, что известная певица Алла Пугачева вызвала фурор в социальной сети, появившись на видео в откровенном прозрачном наряде.

Напомним, недавно известный астролог Влад Росс рассказал, какие заболевания могут подорвать здоровье звезды советской и российской эстрады Алле Пугачевой.