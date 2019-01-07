"Как девочка": 69-летняя Пугачева поссорила сеть рождественским фото

В социальной сети между фанами звездной пары возникла горячая дискуссия из-за наряда Аллы Пугачовой
Знаменитая российская певица Алла Пугачева, которая ранее поздравила своих поклонников с Новым годом и попросила у Деда Мороза мира без войн, вместе со своим мужем популярным артистом Максимом Галкиным на Рождество посетила друзей и восхитила фанов своим энергичным видом. Кадр опубликовал в Instagram в понедельник, 7 января, супруг 69-летней примадонны.
На снимке показана большая веселая компания на фоне украшенной елки.
На Алле Борисовне черная короткая юбка и белая свободная блуза. На голове - черная шляпка-картуз. В таком наряде счастливая звезда выглядет молодо и стильно.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
"У любимых друзей Алика и Иды Дотсман на праздновании Рождества", - подписано фото.
Скрин: instagram.com/maxgalkinru
Поклонники звездной пары восхищаются ярким добрым снимком и отмечают, что на них звезда выгладит неподрожаемо. В то же время другие пользователи сети критикуют наряд певицы - мол, не по годам:
"Алла Борисовна! Молодчина, выглядите прекрасно, счастья вам с Максимом, здоровья и благополучия на долгие годы";
"Классные какие!";
"Неподражаемая Алла Борисовна!";
"Алла выглядит просто блестяще";
"Красивые и очень талантливые люди! С Рождеством Христовым!";
Скрин комментариев: instagram.com/maxgalkinru
"Когда я смотрела это фото Я не узнала Аллу .подумала какая красивая обворожительная девушка, Алла Пугачева супер!";
"Крутяцкие!";
"Алла Борисовна, такая моднющая! А вам очень идет!";
Скрин комментариев: instagram.com/maxgalkinru
"В 70 лет, как девочка? Это уже извращение!";
Скрин комментариев: instagram.com/maxgalkinru
"Ну зачем уже такие юбки, даже спортивный костюм и уги со стразами смотрелись бы лучше"...
Скрин комментариев: instagram.com/maxgalkinru
Как сообщалось ранее, супруг легенды эстрады Аллы Пугачевой, Максим Галкин показал поклонникам, как веселятся на улице их дети - пятилетние Лиза и Гарри.
Также мы писали о том, что известная певица Алла Пугачева вызвала фурор в социальной сети, появившись на видео в откровенном прозрачном наряде.
Напомним, недавно известный астролог Влад Росс рассказал, какие заболевания могут подорвать здоровье звезды советской и российской эстрады Алле Пугачевой.