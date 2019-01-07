"Як дівчинка": 69-річна Пугачова розсварила мережу різдвяним фото

Фото: Алла Пугачова (twitter.com/1tv)

У соціальній мережі між фанами зіркової пари виникла гаряча дискусія через наряд Алли Пугачової

Відома російська співачка Алла Пугачова, яка раніше привітала своїх шанувальників із Новим роком і попросила у Діда Мороза світу без воєн, разом зі своїм чоловіком популярним артистом Максимом Галкіним на Різдво відвідала друзів і захопила фанів своїм енергійним виглядом. Кадр опублікував Instagram у понеділок, 7 січня, чоловік 69-річної примадонни.

На знімку показана велика весела компанія біля прикрашеної ялинки.

На Аллі Борисівні чорна коротка спідниця і біла вільна блуза. На голові - чорний капелюшок-картуз. У такому вбранні щаслива зірка виглядає молодо і стильно.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

"В улюблених друзів Аліка і Іди Дотсман на святкуванні Різдва", - підписана фото.

Скрін: instagram.com/maxgalkinru

Шанувальники зіркової пари захоплюються яскравим добрим знімком і відзначають, що на них зірка виглядає неподрожаемо. У той же час інші користувачі мережі критикують наряд співачки - мовляв, не по роках:

"Алла Борисівна! Молодчина, виглядаєте прекрасно, щастя вам з Максимом, здоров'я і благополуччя на довгі роки";

"Які Класні!";

"Неповторна Алла Борисівна!";

"Алла виглядає просто блискуче";

"Гарні і дуже талановиті люди! З Різдвом Христовим!";

Скрін коментарів: instagram.com/maxgalkinru

"Коли я дивилася це фото Я не дізналася Аллу .подумала яка красива чарівна дівчина, Алла Пугачова супер!";

"Крутяцкие!";

"Алла Борисівна, така моднющая! А вам дуже йде!";

Скрін коментарів: instagram.com/maxgalkinru

"В 70 років, як дівчинка? Це вже збочення!";

Скрін коментарів: instagram.com/maxgalkinru

"Ну навіщо вже такі спідниці, навіть спортивний костюм та угі зі стразами виглядали б краще"...

Скрін коментарів: instagram.com/maxgalkinru

Як повідомлялося раніше, чоловік легенди естради Алли Пугачової Максим Галкін показав шанувальникам, як веселяться на вулиці їх діти - п'ятирічні Ліза і Гаррі.

Також ми писали про те, що відома співачка Алла Пугачова викликала фурор в соціальній мережі, з'явившись на відео у відвертому прозорому вбранні.

Нагадаємо, нещодавно відомий астролог Влад Росс рассказал які захворювання можуть підірвати здоров'я зірки радянської та російської естради Алли Пугачової.