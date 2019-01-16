Последний концерт: грядущий сольник Пугачевой вызвал настоящий ажиотаж

Фото: Алла Пугачева (aprilclub.net)

15 апреля певице исполнится 70 лет, и через 2 дня она выйдет на сцену после 10-летней паузы

Знаменитая российская эстрадная певица Алла Пугачева, у которой ранее на съемках передачи по­явились признаки удушья, 17 апреля устроит большой сольный концерт, приуроченный к ее 70-летию. Сам юбилей примадонна отметит за два дня до шоу в Кремле в Москве (РФ). РосСМИ уже окрестили это выступление последним.

Отмечается, что все детали грядущего сольника сейчас под большим секретом. Кстати, в последний раз артистка устраивала концерт 10 лет назад.

Билеты на шоу разобрали в течение суток, и аншлаг уже гарантирован. Добавим, что цены на первый ряд партера составляли 100 тысяч рублей (свыше 42 тысяч гривен), а теперь билеты перепродают уже за 375 тысяч (158,5 тысяч гривен).

Фото: Алла Пугачева (twitter.com/1tv)

По словам директора певицы Елены Чупраковой, все песни для концерта уже записаны, передает издание "СтарХит".

Она добавила, что организаторы держат в интриге, выйдут ли на сцену дети Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза.

"В данный момент мы выбираем режиссера-постановщика", - добавила Чупракова.

Ими могут стать старый друг примадонны Борис Краснов или создатель ледовых спектаклей Татьяны Навки Алексей Сеченов. За концертные наряды Пугачевой отвечает дизайнер Алишер.

Во время выступления Алла Борисовна исполнит как старые, так и новые хиты.

Также говорится, что звезда недавно приобрела у волгоградской поэтессы Натальи Касимцевой 10 произведений.

Фото: Алла Пугачева (hochu.ua)

Как сообщалось ранее, Алла Пугачева ранее поздравила своих поклонников с Новым годом и попросила у Деда Мороза мира без войн.

Также мы писали о том, что недавно известный астролог Влад Росс рассказал, какие заболевания могут подорвать здоровье звезды российской эстрады Алле Пугачевой.