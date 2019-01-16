ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Последний концерт: грядущий сольник Пугачевой вызвал настоящий ажиотаж

STYLERПерсона    16.01.2019 - 20:18
Последний концерт: грядущий сольник Пугачевой вызвал настоящий ажиотаж
Фото: Алла Пугачева (aprilclub.net)

15 апреля певице исполнится 70 лет, и через 2 дня она выйдет на сцену после 10-летней паузы

Знаменитая российская эстрадная певица Алла Пугачева, у которой ранее на съемках передачи по­явились признаки удушья, 17 апреля устроит большой сольный концерт, приуроченный к ее 70-летию. Сам юбилей примадонна отметит за два дня до шоу в Кремле в Москве (РФ). РосСМИ уже окрестили это выступление последним.

Отмечается, что все детали грядущего сольника сейчас под большим секретом. Кстати, в последний раз артистка устраивала концерт 10 лет назад.

Билеты на шоу разобрали в течение суток, и аншлаг уже гарантирован. Добавим, что цены на первый ряд партера составляли 100 тысяч рублей (свыше 42 тысяч гривен), а теперь билеты перепродают уже за 375 тысяч (158,5 тысяч гривен). 

Последний концерт: грядущий сольник Пугачевой вызвал настоящий ажиотаж

Фото: Алла Пугачева (twitter.com/1tv)

По словам директора певицы Елены Чупраковой, все песни для концерта уже записаны, передает издание "СтарХит".

Она добавила, что организаторы держат в интриге, выйдут ли на сцену дети Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза.

"В данный момент мы выбираем режиссера-постановщика", - добавила Чупракова.

Ими могут стать старый друг примадонны Борис Краснов или создатель ледовых спектаклей Татьяны Навки Алексей Сеченов. За концертные наряды Пугачевой отвечает дизайнер Алишер.

Во время выступления Алла Борисовна исполнит как старые, так и новые хиты.  

Также говорится, что звезда недавно  приобрела у волгоградской поэтессы Натальи Касимцевой 10 произведений.  

Последний концерт: грядущий сольник Пугачевой вызвал настоящий ажиотаж

Фото: Алла Пугачева (hochu.ua)

Как сообщалось ранее, Алла Пугачева ранее поздравила своих поклонников с Новым годом и попросила у Деда Мороза мира без войн.

Также мы писали о том, что недавно известный астролог Влад Росс рассказал, какие заболевания могут подорвать здоровье звезды российской эстрады Алле Пугачевой. 

Становилось все хуже: у Аллы Пугачевой случился приступ на шоу "Редкий кадр": "Примадонна" и "Императрица" зажгли на творческом вечере Николаева
Новости Украины Алла Пугачеваконцертпевец
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь