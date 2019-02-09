Быть на содержании мужа - это ужасно: Пугачева рассказала о своих доходах

Фото: Алла Пугачева (instagram.com/alla_orfey)

Свою пенсию она отдает в качестве материальной помощи нуждающимся поклонникам

О доходах Аллы Пугачевой ходит много слухов. Большинство считает, что она до сих пор зарабатывает баснословные суммы. Так ли это на самом деле, рассказал информационный портал Starhit.

Девять лет назад Алла Пугачева ушла с большой сцены, решив посвятить себя семье. Чуть более двух месяцев осталось до того момента, как певица даст первый большой концерт и, как известно, что на это мероприятия один из спонсоров выделит порядка 40 миллионов рублей. Однако возникает вопрос: почему Примадонна не может оплатить траты на выступление сама?

Оказывается, Пугачева получает пенсию в размере 17 тысячи рублей, но все деньги отдает в качестве материальной помощи нуждающимся поклонникам. На Аллу Борисовну зарегистрировано 12 организаций, из которых сейчас работают лишь ООО "АБП" (радиовещание) и ЗАО "Караэ-ЭКО". В остальных 10 сферах бизнеса она потерпела фиаско.

Ходят слухи о том, что Алла Пугачева неплохо зарабатывает на корпоративах, но, как оказалось на самом деле, Примадонна поет исключительно для своих. За выступление берет от 250 тысяч до 350 тысяч евро.

Как бы там ни было, но тратит певица существенно. Например, содержание замка в деревне Грязь, где она проводит большую часть времени, обходится в полмиллиона рублей каждый месяц. На образование двойняшек Лизы и Гарри уходит также много средств. Дети занимаются с лучшими логопедами, ходят на плавание и в элитный детский сад. Однако в последнее время Пугачева все чаще жалуется на недостаток денег.

"Надо как-то зарабатывать - все кончается. Муж иногда отпускает на заработки, потому что не привыкла я к такой жизни. Быть на содержании мужа - это ужасно. И не мое совершенно!" - рассказала исполнительница.

Напомним, что Алла Пугачева серьезно больна. Поклонники считают, что именно сахарный диабет стал причиной сильной худобы исполнительницы.

А также рассказывали о том, что астролог рассказал, сколько лет может прожить Алла Пугачева. По словам эксперта, дни Примадонны могут существенно сократить инфаркт или инсульт.