Алла Пугачева серьезно больна: все подробности

Коллаж РБК-Украина

Певица объяснила, почему так сильно похудела в последнее время

Примадонна советской и российской эстрады Аллы Борисовна Пугачева наконец-то объяснила причину своей нездоровой худобы. В комментарии журналистам во время посещения премьеры фильма "Пилигрим" она проговорилась о серьезном заболевании. Видео опубликовали на фан-странице певицы в Instagram.

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным посетила премьеру нового фильма "Пилигрим" в Москве. На мероприятие звезда пришла в короткой кожаной юбке и в кепке на голове. Весь ее наряд был черного цвета. Также в черном был и Максим Галкин.

Пару засняли на видео, когда они только заходили в зал и худоба Примадонны была особенно заметна. Также на видео засняли общение пары с прессой. Журналисты ослепляли их вспышками фотоаппаратов, подсовывали микрофоны и задавали вопросы. По выражению лица Пугачевой было видно, что такое внимание ей неприятно.

Стоит заметить, что ни она, ни Максим Галкин не проронили в ответ журналистам ни слова. А вот после премьеры Примадонна все-таки сказала несколько слов Вадиму Вернику. Она отметила, что на фуршете много вкусностей, но ей их есть нельзя и объяснила почему.

"Много перечислять. Концерты на носу, сахарный диабет, старость. Надо жить дольше, значит – меньше жрать", - сказала Примадонна.

В комментариях поклонники написали, что именно сахарный диабет стал причиной того, что Алла Пугачева в последнее время сильно похудела и часто выглядит не очень хорошо.

Также фанаты предположили, что певица сознательно морит себя голодом, чтобы выглядеть более молодой рядом с Максимом Галкиным.

Скриншоты комментариев (instagram.com/alla_pugacheva_forum)

Напомним, ранее мы писали о том, что поклонники удивлены истощенным видом Пугачевой.

А также рассказывали о том, что астролог рассказал, сколько лет может прожить Алла Пугачева.