Як швидко побороти тривогу і заспокоїти нерви: дієва вправа від Холлі Беррі

Саме медитація може допомогти нам знайти спокій у важкі часи та навіть відшукати в собі відповіді на тривожні питання.

Для початку ознайомтеся з 5-ступінчастою практикою медитації від Холлі Беррі.

Холлі давно займається медитаціями і йогою (instagram.com/respin)

1. Знайдіть тихе місце і сядьте так, як вам зручно (можливо, схрестивши ноги або просто витягнувши їх). Тримайте спину прямо і покладіть руки так, як Вам зручно.⁠

2. Заплющіть очі та зосередьтеся на своєму диханні. Не намагайтеся змінювати його ритм і темп, фокусуйте увагу на процесі, робіть це усвідомлено. Не дозволяйте думкам збивати вас, просто дихайте і концентруйтеся на цьому занятті.

3. Приблизно через п'ять хвилин концентрації на диханні почніть думати про намір вашої медитації. Які питання або побоювання у вас є, які зміни ви хочете побачити, і як ви можете їх здійснити?⁠

4. Протягом наступних кількох хвилин спостерігайте, які відповіді приходять природним чином, і витрачайте на їх обдумування стільки часу, скільки вважаєте за потрібне.

5. Нарешті, розплющите очі. Холлі подобається записувати, які думки та відповіді прийшли їй в голову, і вона закликає повторити її успішний досвід.

"Куди б не привела вас медитація, я вважаю, що вона дає шанс возз'єднатися зі своїм істинним Я, і це дійсно потужна річ", - запевнила актриса.

На думку Беррі, дихальні практики здатні вивести людину з раціональної площини та повернути її в емоційну. Ритмічне дихання може допомогти нам вивільняти заблоковані емоції, а це, своєю чергою, веде до зцілення всіх видів - емоційного, фізичного і т. д.