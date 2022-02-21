Как быстро побороть тревогу и успокоить нервы: действенное упражнение от Холли Берри

Именно медитация может помочь нам обрести покой в ​​трудные времена и даже отыскать в себе ответы на тревожащие вопросы.

Для начала ознакомьтесь с 5-cтупенчатой практикой медитации от Холли Берри.

Холли давно занимается медитациями и йогой (instagram.com/respin)

1. Найдите тихое место и сядьте так, как вам удобно (возможно, скрестив ноги или просто вытянув их). Держите спину прямо и положите руки так, как вам удобно.⁠

2. Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Не пытайтесь менять его ритм и темп, фокусируйте внимание на процессе, делайте это осознанно. Не позволяйте мыслям сбивать вас, просто дышите и концентрируйтесь на этом занятии.

3. Примерно через пять минут концентрации на дыхании начните думать о намерении вашей медитации. Какие вопросы или опасения у вас есть, какие изменения вы хотите увидеть, и как вы можете их осуществить?⁠

4. В течение следующих нескольких минут наблюдайте, какие ответы приходят естественным образом, и тратьте на их обдумывание столько времени, сколько считаете нужным.

5. Наконец, откройте глаза. Холли нравится записывать, какие мысли и ответы пришли ей в голову, и она призывает повторить ее успешный опыт.

"Куда бы ни привела вас медитация, я считаю, что она дает шанс воссоединиться со своим истинным Я, и это действительно мощная вещь", - заверила актриса.

По мнению Берри, дыхательные практики способны вывести человека из рациональной плоскости и вернуть его в эмоциональную. Ритмичное дыхание может помочь нам высвобождать заблокированные эмоции, а это, в свою очередь, ведет к исцелению всех видов - эмоциональному, физическому и т.д.