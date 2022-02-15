Врач назвала неожиданную причину усталости и истощения: какой орган нужно проверить, и как это лечить

Усталость, истощение и, как итог, бессилие в конце рабочего дня. Казалось бы – банальный недосып и уже привычный спутник - стресс, но причина может быть куда серьезнее и глубже.

Врач-натуропат Юлия Алешина на странице в Instagram рассказала, о чем может говорить постоянная утомляемость и назвала орган, отвечающий за подобное состояние.

Оказалось, что именно надпочечники страдают от стресса и неправильного образа жизни, и вот к чему это может привести. Истощение надпочечников развивается поэтапно и имеет 3 стадии:

Постоянна усталость может говорить о проблемах надпочечников (www.pexels.com)

Первая стадия истощения характеризуется легкой слабостью, которую часто списывают на банальный недосып или усталость после работы.

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Вторая стадия носит название "стадия сопротивления". На данном этапе надпочечниковые железы адаптируются к "стрессовому" режиму работы организма.

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Третья стадия – истощение. Организм утрачивает способность адаптации к стрессовым ситуациям.

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При начальной стадии истощения надпочечников можно работать с адаптационной терапией. Наиболее известны следующие адаптогены:

Хронический стресс может привести к болезни надпочечников (www.pexels.com)

Солодка не подавляет выработку кортизола, а временно способствует его замещению и дает возможность надпочечникам восстановиться.

Ашваганда (индийский женьшнь) - адаптоген, который нормализует выработку кортизола. Не рекомендован для применения в третью стадию истощения надпочечников, когда кортизол вырабатывается недостаточно.

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Если у Вас имеется аутоиммунное заболевание, то Ашваганда заменяется Шисандрой (китайским лимонником), который обладает примерно аналогичными функциями.



Для поддержания надпочечников эффективен витамин С в форме аскорбата, длительно.

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Очень часто при исследовании лабораторных анализов видно проседание Дегидроэпиандростерона (ДГЭА) - гормона, являющегося субстратом таких гормонов как тестостерон, дегидротестостерон и эстроген, влияющих не только на репродуктивную систему, но и на общее состояние человека.

Самостоятельно принимать решение о приеме ДГЭА, как и любых других гормонов, категорически запрещается!

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Надпочечники лечатся комплексно. Лечение синдрома усталости надпочечников длительный процесс и занимает в среднем 6-9 месяцев под контролем врача!