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Вдома з родиною або на Мальдівах: де народні депутати святкуватимуть Новий рік

STYLERПерсона    21.12.2018 - 01:13
Вдома з родиною або на Мальдівах: де народні депутати святкуватимуть Новий рік
Ілюстративне фото: instagram.com

Журналісти дізналися, куди поїдуть депутати, і скільки це буде коштувати

Народні депутати розповіли, де, як і з ким проведуть новорічні свята. Про це в кулуарах Верховної Ради дізнавався 24 канал.

Нардеп від "БПП" Сергій Лещенко, який на початку листопада потрапив у ДТП, сказав, що планує провести свята вдома з родиною. Лещенко каже, що його дружина, діджей Анастасія Топольская (Dj Nastia) дуже втомилася від міжнародних виступів. В цьому році вона об'їздила майже весь світ, тому їй хочеться побути вдома, - каже депутат.

Таємницю подарунків депутат так і не розкрив - каже, що це буде сюрприз.

Вдома з родиною або на Мальдівах: де народні депутати святкуватимуть Новий рік

Сергій Лещенко (фото: instagram.com/sergii_leshchenko/)

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко теж вирішила провести новорічні свята вдома з сім'єю.

"На свята намагаюся якомога більше часу приділяти рідним", - зазначила вона.

Найбільшим подарунком у її житті вона вважає щасливий шлюб дочки і народження внучки Єви.

Вдома з родиною або на Мальдівах: де народні депутати святкуватимуть Новий рік

Юлія Тимошенко (фото: instagram.com/yulia_tymoshenko/)

Нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв збирається поїхати з сім'єю на дачу, в село Горбовичі, Києво-Святошинського району. Депутат хоче провести час з дітьми і дружиною Марічкою Падалкою, яка в цьому році перепливла Босфор.

"Сподіваюся пограти з сином в приставку, якщо не буде надто багато снігу – у футбол. А з молодшою донькою зіграти кілька партій у шахи, зі старшою і середнім поговорити про літературу", – розповів Єгор Соболєв.

Що стосується подарунків, то дружина депутата натякає, що телефон буде бажаним подарунком. Діти, крім молодшої, знають, що подарунки купують батьки, тому їх побажання більш ніж скромні.

Вдома з родиною або на Мальдівах: де народні депутати святкуватимуть Новий рік

Марічка Падалко та Єгор Соболєв (фото: instagram.com/marichkapadalko/)

Вдома з сім'єю планує зустрічати новий рік і позафракційний депутат, кандидат у президенти, Сергій Тарута.

Народний обранець зізнався, що презенти для рідних ще не готував, хоча зазвичай дарує косметику.

Депутат від "Самодопомоги" Семенуха Роман планує поїхати додому до родини, яка проживає в Харкові.

"У ці дні дуже важливо створити свято дітям: моніторю всі заходи для різних вікових категорій щоб потім разом кудись піти. Сподіваюся, вдасться пограти з сином в баскетбол. Також планую прочитати кілька книг", – говорить Семенуха.

Вдома з родиною або на Мальдівах: де народні депутати святкуватимуть Новий рік

Семенуха Роман з сином (instagram.com/roman_semenukha/)

А ось нардеп від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич, який нещодавно брав участь у бійці у Верховній Раді, буде зустрічати Новий рік на Закарпатті.

"Традиційно на новорічні свята ми з сім'єю їздимо на Закарпатті. Так плануємо зробити і в цьому році. Не знаю чи вдасться старшим дітям приєднатися до нас, але молодші точно будуть", - сказав Шуфрич.

В родині депутата Володимира Ар'єва не дотримуються радянської традиції святкувати Новий рік цілу ніч – вони зустрічають свято і через годину вже йдуть спати.

"У нас немає якихось традицій, яких ми неухильно дотримуємося з року в рік. Різдво святкуємо в сімейному колі, традиційно самі готуємо 12 страв", – зазначив народний обранець.

Вдома з родиною або на Мальдівах: де народні депутати святкуватимуть Новий рік

Володимир Ар'єв (фото: УНІАН)

Рефат Чубаров, нардеп від фракції "БПП" також каже, що не має звички їздити на відпочинок на новорічні свята. В родині депутата не прийнято дарувати подарунки на Новий рік. Він припускає, що може поїхати в "нашу діаспору в Румунію чи Туреччини".

А ось в сім'ї члена депутатської групи "Воля народу" римо-католика Євгена Рибчинського зимові свята стартують 25 грудня – католицьке Різдво. Він говорить, що любить дарувати автентичні подарунки - вишиванку, хустку, пояс ручної роботи та інше.

"Зараз ми вирішуємо, де святкувати Різдво, маю запрошення до Ватикану. Якщо буде можливість, полечу в Італію", - сказав Рибчинський.

Нагадаємо, раніше ми писали про новорічному тренді, який відкрив для себе музикант Сергій Бабкін, нещодавно відсвяткував своє 40-річчя.

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