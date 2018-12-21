Вдома з родиною або на Мальдівах: де народні депутати святкуватимуть Новий рік

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Журналісти дізналися, куди поїдуть депутати, і скільки це буде коштувати

Народні депутати розповіли, де, як і з ким проведуть новорічні свята. Про це в кулуарах Верховної Ради дізнавався 24 канал.

Нардеп від "БПП" Сергій Лещенко, який на початку листопада потрапив у ДТП, сказав, що планує провести свята вдома з родиною. Лещенко каже, що його дружина, діджей Анастасія Топольская (Dj Nastia) дуже втомилася від міжнародних виступів. В цьому році вона об'їздила майже весь світ, тому їй хочеться побути вдома, - каже депутат.

Таємницю подарунків депутат так і не розкрив - каже, що це буде сюрприз.

Сергій Лещенко (фото: instagram.com/sergii_leshchenko/)

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко теж вирішила провести новорічні свята вдома з сім'єю.

"На свята намагаюся якомога більше часу приділяти рідним", - зазначила вона.

Найбільшим подарунком у її житті вона вважає щасливий шлюб дочки і народження внучки Єви.

Юлія Тимошенко (фото: instagram.com/yulia_tymoshenko/)

Нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв збирається поїхати з сім'єю на дачу, в село Горбовичі, Києво-Святошинського району. Депутат хоче провести час з дітьми і дружиною Марічкою Падалкою, яка в цьому році перепливла Босфор.

"Сподіваюся пограти з сином в приставку, якщо не буде надто багато снігу – у футбол. А з молодшою донькою зіграти кілька партій у шахи, зі старшою і середнім поговорити про літературу", – розповів Єгор Соболєв.

Що стосується подарунків, то дружина депутата натякає, що телефон буде бажаним подарунком. Діти, крім молодшої, знають, що подарунки купують батьки, тому їх побажання більш ніж скромні.

Марічка Падалко та Єгор Соболєв (фото: instagram.com/marichkapadalko/)

Вдома з сім'єю планує зустрічати новий рік і позафракційний депутат, кандидат у президенти, Сергій Тарута.

Народний обранець зізнався, що презенти для рідних ще не готував, хоча зазвичай дарує косметику.

Депутат від "Самодопомоги" Семенуха Роман планує поїхати додому до родини, яка проживає в Харкові.

"У ці дні дуже важливо створити свято дітям: моніторю всі заходи для різних вікових категорій щоб потім разом кудись піти. Сподіваюся, вдасться пограти з сином в баскетбол. Також планую прочитати кілька книг", – говорить Семенуха.

Семенуха Роман з сином (instagram.com/roman_semenukha/)

А ось нардеп від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич, який нещодавно брав участь у бійці у Верховній Раді, буде зустрічати Новий рік на Закарпатті.

"Традиційно на новорічні свята ми з сім'єю їздимо на Закарпатті. Так плануємо зробити і в цьому році. Не знаю чи вдасться старшим дітям приєднатися до нас, але молодші точно будуть", - сказав Шуфрич.

В родині депутата Володимира Ар'єва не дотримуються радянської традиції святкувати Новий рік цілу ніч – вони зустрічають свято і через годину вже йдуть спати.

"У нас немає якихось традицій, яких ми неухильно дотримуємося з року в рік. Різдво святкуємо в сімейному колі, традиційно самі готуємо 12 страв", – зазначив народний обранець.

Володимир Ар'єв (фото: УНІАН)

Рефат Чубаров, нардеп від фракції "БПП" також каже, що не має звички їздити на відпочинок на новорічні свята. В родині депутата не прийнято дарувати подарунки на Новий рік. Він припускає, що може поїхати в "нашу діаспору в Румунію чи Туреччини".

А ось в сім'ї члена депутатської групи "Воля народу" римо-католика Євгена Рибчинського зимові свята стартують 25 грудня – католицьке Різдво. Він говорить, що любить дарувати автентичні подарунки - вишиванку, хустку, пояс ручної роботи та інше.

"Зараз ми вирішуємо, де святкувати Різдво, маю запрошення до Ватикану. Якщо буде можливість, полечу в Італію", - сказав Рибчинський.

Нагадаємо, раніше ми писали про новорічному тренді, який відкрив для себе музикант Сергій Бабкін, нещодавно відсвяткував своє 40-річчя.

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