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Дома с семьей или на Мальдивах: где народные депутаты будут праздновать Новый год

STYLERПерсона    21.12.2018 - 01:13
Дома с семьей или на Мальдивах: где народные депутаты будут праздновать Новый год
Иллюстративное фото: instagram.com

Журналисты узнали, куда поедут депутаты, и сколько это будет стоить

Народные депутаты рассказали, где, как и с кем проведут новогодние праздники. Об этом в кулуарах Верховной Рады узнавал 24 канал.

Нардеп от "БПП" Сергей Лещенко, который в начале ноября попал в ДТП, сказал, что планирует все праздники провести дома с семьей. Лещенко говорит, что его жена, диджей Анастасия Топольская (Dj Nastia) очень устала от международных выступлений. В этом году она объездила почти весь мир, поэтому ей хочется побыть дома, - говорит депутат.

Тайну подарков депутат так и не раскрыл - говорит, что это будет сюрприз.

Дома с семьей или на Мальдивах: где народные депутаты будут праздновать Новый год

Сергей Лещенко (фото: instagram.com/sergii_leshchenko/)

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тоже решила провести новогодние праздники дома с семьей.

"На праздники стараюсь как можно больше времени уделять родным", - отметила она.

Самым большим подарком в её жизни она считает счастливый брак дочери и рождение внучки Евы.

Дома с семьей или на Мальдивах: где народные депутаты будут праздновать Новый год

Юлия Тимошенко (фото: instagram.com/yulia_tymoshenko/)

Нардеп от "Самопомощи" Егор Соболев собирается поехать с семьей на дачу, в село Горбовичи, Киево-Святошинского района. Депутат хочет провести время с детьми и женой Маричкой Падалкой, которая в этом году переплыла Босфор.

"Надеюсь поиграть с сыном в приставку, если не будет слишком много снега – в футбол. А с младшей дочкой сыграть несколько партий в шахматы, со старшей и средним поговорить о литературе", – рассказал Егор Соболев.

Что касается подарков, то жена депутата намекает, что телефон будет желанным презентом. Дети, кроме младшей, знают, что подарки покупают родители, поэтому их пожелания более чем скромные.

Дома с семьей или на Мальдивах: где народные депутаты будут праздновать Новый год

Маричка Падалко и Егор Соболев (фото: instagram.com/marichkapadalko/)

Дома с семьей планирует встречать новый год и внефракционный депутат, кандидат в президенты, Сергей Тарута.

Народный избранник признался, что презенты для родных еще не готовил, хотя обычно дарит косметику.

Депутат от "Самопомощи" Роман Семенуха планирует поехать домой к семье, которая проживает в Харькове.

"В эти дни очень важно создать праздник детям: мониторю все мероприятия для различных возрастных категорий чтобы потом вместе куда-то пойти. Надеюсь, удастся поиграть с сыном в баскетбол. Также планирую прочитать несколько книг", – говорит Семенуха.

Дома с семьей или на Мальдивах: где народные депутаты будут праздновать Новый год

Роман Семенуха с сыном (instagram.com/roman_semenukha/)

А вот нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич, который недавно участвовал в драке в Верховной Раде, будет встречать Новый год на Закарпатье.

"Традиционно на новогодние праздники мы с семьей ездим на Закарпатье. Так планируем сделать и в этом году. Не знаю удастся ли старшим детям присоединиться к нам, но младшие точно будут", - сказал Шуфрич.

В семье депутата Владимира Арьева не придерживаются советской традиции праздновать Новый год целую ночь – они встречают праздник и через час уже идут спать.

"У нас нет каких-то традиций, которых мы неукоснительно придерживаемся из года в год. Рождество празднуем в семейном кругу, традиционно сами готовим 12 блюд", – отметил народный избранник.

Дома с семьей или на Мальдивах: где народные депутаты будут праздновать Новый год

Владимир Арьев (фото: УНИАН)

Рефат Чубаров, нардеп от фракции "БПП" также говорит, что не имеет привычки ездить на отдых на новогодние праздники. В семье депутата не принято дарить подарки на Новый год. Он предполагает, что может поехать в "нашу диаспору в Румынию или Турцию".

А вот в семье члена депутатской группы "Воля народа" римо-католика Евгения Рыбчинского зимние праздники стартуют 25 декабря – на католическое Рождество. Он говорит, что любит дарить аутентичные подарки - вышиванку, платок, кушак ручной работы и прочее.

"Сейчас мы решаем, где праздновать Рождество, имею приглашение в Ватикан. Если будет возможность, полечу в Италию", - сказал Рыбчинский.

Напомним, ранее мы писали о новогоднем тренде, который открыл для себя музыкант Сергей Бабкин, недавно отпраздновавший свое 40-летие.

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