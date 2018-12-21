Дома с семьей или на Мальдивах: где народные депутаты будут праздновать Новый год

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Журналисты узнали, куда поедут депутаты, и сколько это будет стоить

Народные депутаты рассказали, где, как и с кем проведут новогодние праздники. Об этом в кулуарах Верховной Рады узнавал 24 канал.

Нардеп от "БПП" Сергей Лещенко, который в начале ноября попал в ДТП, сказал, что планирует все праздники провести дома с семьей. Лещенко говорит, что его жена, диджей Анастасия Топольская (Dj Nastia) очень устала от международных выступлений. В этом году она объездила почти весь мир, поэтому ей хочется побыть дома, - говорит депутат.

Тайну подарков депутат так и не раскрыл - говорит, что это будет сюрприз.

Сергей Лещенко (фото: instagram.com/sergii_leshchenko/)

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тоже решила провести новогодние праздники дома с семьей.

"На праздники стараюсь как можно больше времени уделять родным", - отметила она.

Самым большим подарком в её жизни она считает счастливый брак дочери и рождение внучки Евы.

Юлия Тимошенко (фото: instagram.com/yulia_tymoshenko/)

Нардеп от "Самопомощи" Егор Соболев собирается поехать с семьей на дачу, в село Горбовичи, Киево-Святошинского района. Депутат хочет провести время с детьми и женой Маричкой Падалкой, которая в этом году переплыла Босфор.

"Надеюсь поиграть с сыном в приставку, если не будет слишком много снега – в футбол. А с младшей дочкой сыграть несколько партий в шахматы, со старшей и средним поговорить о литературе", – рассказал Егор Соболев.

Что касается подарков, то жена депутата намекает, что телефон будет желанным презентом. Дети, кроме младшей, знают, что подарки покупают родители, поэтому их пожелания более чем скромные.

Маричка Падалко и Егор Соболев (фото: instagram.com/marichkapadalko/)

Дома с семьей планирует встречать новый год и внефракционный депутат, кандидат в президенты, Сергей Тарута.

Народный избранник признался, что презенты для родных еще не готовил, хотя обычно дарит косметику.

Депутат от "Самопомощи" Роман Семенуха планирует поехать домой к семье, которая проживает в Харькове.

"В эти дни очень важно создать праздник детям: мониторю все мероприятия для различных возрастных категорий чтобы потом вместе куда-то пойти. Надеюсь, удастся поиграть с сыном в баскетбол. Также планирую прочитать несколько книг", – говорит Семенуха.

Роман Семенуха с сыном (instagram.com/roman_semenukha/)

А вот нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич, который недавно участвовал в драке в Верховной Раде, будет встречать Новый год на Закарпатье.

"Традиционно на новогодние праздники мы с семьей ездим на Закарпатье. Так планируем сделать и в этом году. Не знаю удастся ли старшим детям присоединиться к нам, но младшие точно будут", - сказал Шуфрич.

В семье депутата Владимира Арьева не придерживаются советской традиции праздновать Новый год целую ночь – они встречают праздник и через час уже идут спать.

"У нас нет каких-то традиций, которых мы неукоснительно придерживаемся из года в год. Рождество празднуем в семейном кругу, традиционно сами готовим 12 блюд", – отметил народный избранник.

Владимир Арьев (фото: УНИАН)

Рефат Чубаров, нардеп от фракции "БПП" также говорит, что не имеет привычки ездить на отдых на новогодние праздники. В семье депутата не принято дарить подарки на Новый год. Он предполагает, что может поехать в "нашу диаспору в Румынию или Турцию".

А вот в семье члена депутатской группы "Воля народа" римо-католика Евгения Рыбчинского зимние праздники стартуют 25 декабря – на католическое Рождество. Он говорит, что любит дарить аутентичные подарки - вышиванку, платок, кушак ручной работы и прочее.

"Сейчас мы решаем, где праздновать Рождество, имею приглашение в Ватикан. Если будет возможность, полечу в Италию", - сказал Рыбчинский.

Напомним, ранее мы писали о новогоднем тренде, который открыл для себя музыкант Сергей Бабкин, недавно отпраздновавший свое 40-летие.

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