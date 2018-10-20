ДТП з акторами "Дизель шоу": з'явилися нові кадри з місця НП

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На кадрах відображені наслідки трагедії

З'явилися нові кадри з місця трагічної аварії під Києвом, в яку потрапили актори програми "Дизель шоу", і в якій загинула Марина Поплавська. Про це повідомив журналіст Владислав Антонов на своїй сторінці в Facebook.

"Стрім з місця: смертельна ДТП під Києвом. Загинула актриса "Дизель шоу" Марина Поплавська. Ще четверо отримали травми", - йдеться в повідомленні.

Відео: кадри з місця трагедії (facebook.com/vlad.life)

Більш того, Антонов також сфотографував спідометр автобуса. Стрілка показувала, що машина мчала зі швидкістю близько 110 км/год.

У той же час він уточнив, що шансів вижити у Марини Поплавської не було - під час аварії їй практично відірвало ноги і нижню частину тіла.

Фото: кадри з місця ДТП (facebook.com/vlad.life)

Нагадаємо, в результаті аварії з акторами "Дизель шоу" у лікарню потрапили відразу два актори програми. Так, на ліжка потрапив актор Єгор Крутоголов і Яна Глущенко. У чоловіка, за інформацією джерел, зламано ногу. Про стан самої жінки поки нічого не відомо.

Як повідомлялося раніше, в одному з сіл Київської області потрапили в смертельну ДТП актори програми "Дизель шоу".

"Згідно з попередньою інформацією, водій автобуса "Неоплан" не впорався з керуванням, в результаті чого відбулося зіткнення з вантажівкою. Одна жінка загинула. Її тіло доставили в морг. Інших направили в лікарню", - стверджують у поліції.

Загиблою виявилася актриса Марина Поплавська.

Відео: Топ-10 резонансних ДТП за вересень 2018 (video.rbc.ua)