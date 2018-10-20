"Доедает провода": в Крыму из-за выбросов начались проблемы со светом (фото)

Фото: "Крымский титан" (twitter.com/YTPO__Ru)

Кислота начала разъедать провода

В аннексированном украинском Крыму из-за химических выбросов начались проблемы со светом. Об этом сообщил блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Армянск. Проблемы со светом. Кислота доедает провода", - говорится в сообщении.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Более того, блогер опубликовал фото поста местной жительницы, которая рассказала о проблемах с проводами.

"…когда шла домой, прямо возле крепления на столбе были вспышки, а звук стоял такой, что можно было подумать, что я иду мимо роя с пчелами. Наверняка химическая реакция с осевшей кислотой", - сказала крымчанка Юлия Граф.

Более того, жители Крыма также опубликовали фото, на которых можно заметить новые последствия выбросов. На снимках видно, что на антимоскитной сетке находится темный осадок, похожий на мазут.

Фото: последствия новых выбросов (vk.com/4s_armjansk)

Напомним, по предварительным данным, причиной выбросов вредного вещества на севере оккупированного Российской Федерацией Крыма является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО "Титановые инвестиции". Об этом заявил так называемый "вице-премьер" аннексированного полуострова Игорь Михайличенко.

Как сообщалось ранее, ряд СМИ ранее сообщал, что 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что в некоторых селах оккупированного Российской Федерацией Крыма ситуация с загрязнением воздуха и земель критическая; он не исключает, что РФ может производить компоненты химоружия в Крыму.