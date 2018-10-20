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"Доїдає дроти": у Криму через викиив почалися проблеми зі світлом (фото)

STYLERЖиття    20.10.2018 - 10:54
Фото: "Кримський титан" (twitter.com/YTPO__Ru)
Фото: "Кримський титан" (twitter.com/YTPO__Ru)

Кислота почала роз'їдати дроти

В анексованому українському Криму через хімічні викиди почалися проблеми зі світлом. Про це повідомив блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Армянськ. Проблеми зі світлом. Кислота доїдає дроти", - йдеться в повідомленні.

&quot;Доїдає дроти&quot;: у Криму через викиив почалися проблеми зі світлом (фото)

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Більш того, блогер опублікував фото посту місцевої мешканки, яка розповіла про проблеми з дротами.

"...коли йшла додому, прямо біля кріплення на стовпі були спалахи, а звук стояв такий, що можна було подумати, що я йду повз рій з бджолами. Напевно хімічна реакція з осілою кислотою", - сказала кримчанка Юлія Граф.

Більш того, жителі Криму також опублікували фото, на яких можна помітити нові наслідки викидів. На знімках видно, що на антимоскитній сітці знаходиться темний осад, схожий на мазут.

&quot;Доїдає дроти&quot;: у Криму через викиив почалися проблеми зі світлом (фото)

Фото: наслідки нових викидів (vk.com/4s_armjansk)

Нагадаємо, за попередніми даними, причиною викидів шкідливого речовини на півночі окупованого Російською Федерацією Криму є випаровування вмісту кислотонакопителя, що використовується філією ТОВ "Титанові інвестиції". Про це заявив так званий "віце-прем'єр" анексованого півострова Ігор Михайличенко.

Як повідомлялося раніше, ряд ЗМІ раніше повідомляв, що 27 серпня на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини.

Постійний представник президента України в АРК Борис Бабин повідомив, що в деяких селах окупованого Російською Федерацією Криму ситуація із забрудненням повітря і земель критична; він не виключає, що РФ може виробляти компоненти хімзброї в Криму.

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