Є два діагнози: схвильована Репяхова зробила заяву про раптову хворобу сина

Виявилося, що 7-місячний Міша захворів. Катерина з Віктором і малюком вирушили в приватну клініку робити дитині тест на COVID-19, а все тому, що хлопчик дуже силно хрипів, у нього був сильний кашель і температура 37.

Лікар послухав малюка і заспокоїв батьків - в легенях у дитини було чисто, а тест на COVID-19 - негативний.

"Але є набряк в носику. В результаті у нас два таких діагнозу: гостра інфекція дихальних шляхів і гострий ринфарингіт", - озвучила Катерина.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Також Катерина повідомила що все ж встигла потрапити на юридичну консультацію з приводу свого бізнесу. Зустріч вона перенесла з середи на четвер через хворобу сина.

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)