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Есть два диагноза: взволнованная Репяхова сделала заявление о внезапной болезни сына

Автор: Styler

Жена Виктора Павлика Екатрина Репяхова запускает свой бизнес и пока держит в секрете, какое именно дело решила открыть. Она в процессе выбора помещения и юридического оформления документов, но планы молодой мамы пришлось нарушить из-за болезни сына Миши.

Репяхова на некоторое время пропала из соцсети, чем обеспокоила подписчиков, позже в Instagram она решила рассказать о причине своего исчезновения.

Оказалось, что 7-месячный Миша заболел. Екатерина с Виктором и малышом отправились в частную клинику делать ребенку тест на COVID-19, а все потому, что мальчик очень силно хрипел, у него был сильный кашель и температура 37.

Врач послушал малыша и успокоил родителей – в легких у ребенка было чисто, а тест на COVID-19 – отрицательный.

"Но есть отек в носике. В итоге у нас два таких диагноза: острая инфекция дыхательных путей и острый ринфарингит", - озвучила Екатерина.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Также Екатерина сообщила что все же успела попасть на юридическую консультацию по поводу своего бизнеса. Встречу она перенесла со среды на четверг из-за болезни сына.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Недавно жена Виктора Павлика устроила фотосессию с сыном и успела сменить несколько образов. Один из нарядов напомнил подписчикам молодой мамы платье невесты, а второй они посчитали пикантным – облегающее плате с разрезами.

Также Екатерина Репяхова рассказывала о пагубном пристрастии мужа, которое могло стоит ему здоровья и карьеры.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова