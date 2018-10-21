Два дні не приходила до тями: Вікторія Бекхем терміново вирушила на лікування

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Девід Бекхем заявив, що шлюб з Вікторією - це постійна і важка праця

Британська співачка і дизайнер Вікторія Бекхем вирушила на лікування в санаторій у Баден-Бадені через два дні поганого психічного стану. За словами інсайдера, дівчина після того, як дізналася про інтерв'ю чоловіка, два дні не приходила до тями. Причиною сильного нервового напруження стали слова її чоловіка Девіда Бекхема про їх подружнє життя, повідомляє газета The Sun.

Девід Бэкхэмв у інтерв'ю з виданням Sunday Project заявив, що довгий шлюб з Вікторією — це "постійна і важка праця, і з роками, з романтикою справи йдуть все складніше". При цьому напередодні, співачка журналу Vogue позитивно описувала їх шлюб.

"Вона в шоці від того, що він міг сказати такі бездушні речі і публічно зганьбити її. Коли вона дізналася про інтерв'ю, в будинку Бекхемів ніби вибухнула ядерна бомба", – розповів інсайдер про реакцію Вікторії на інтерв'ю її чоловіка.

Він зазначив, що знаменитість була розбита і два дні провела в сльозах. Зараз вона знаходиться на лікуванні в санаторії Баден-Баден.

Нагадаємо, що Вікторія Бекхем розповіла, скільки витрачає на щоденний догляд за собою.

Також ми писали, що в Одесі Вікторію Бекхем позбавили водійських прав.

Раніше повідомлялося, що відомий український шоумен "сфотографувався" з Вікторією Бекхем.

Відео: (video.rbc.ua)