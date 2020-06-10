Єфремова запідозрили у спробі скоїти суїцид: що сталося насправді

Михайло Єфремов отримав шрам на шиї та руці після вчинення смертельної ДТП в Москві. Такі мітки спочатку прийняли за сліди від можливої спроби суїциду, через що до актора приїжджали лікарі психіатричної допомоги.

За словами медиків, Єфремов перебував у непритомному стані. Про це 10 червня передає Mash на своєму Telegram-каналі.

"Приїхала "швидка" та побачила ознаки суїциду. І після цього викликала на місце психіатрів. (За версією слідства, Єфремов міг отримати травми під час аварії від удару ланцюгом або ременем)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що знаменитий артист не зміг пояснити лікарям, звідки на його шиї з'явилася глибока багряна борозна (характерна ознака при повішенні) та заявив, що нічого не пам'ятає.

В кімнаті він був один. Щоб розібратися у його стані, "швидку" відправляли тричі. До речі, після аварії лікарі його не оглядали (тому немає даних про отриманих на місці травмах)", - пише видання.

Додамо, що під час слідства з Єфремовим продовжать працювати психіатри.

Зазначимо, що таємничі сліди на шиї пояснив адвокат Віталій Чернишов, який представляє інтереси актора. Про це передає Life Shot у своєму Telegram.

Також в мережі опубліковано відео з Єфремовим після аварії, і на кадрах видно відповідний слід на шиї актора, який імовірно залишився від ременя безпеки. Так, актор в той трагічний день сів у свій позашляховик у п'яному стані (в крові були виявлені сліди кокаїну та канабіноїдів), але пристебнутися не забув.

"Річ у тім, що він сильно вдарився під час ДТП. Удар був дуже сильний, у нього залишилися шрами на шиї та на руці. І він сильно вдарився головою", - сказав адвокат.

Між тим сьогодні в прокуратурі Москви заявили, що Михайло Єфремов скоїв ДТП у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Михайла Єфремова запідозрили у спробі вчинити самогубство через шрами на шиї (Фото: t.me/breakingmash / скрін з відео t.me/Lshot)

Раніше ми писали про те, що юрист відповів, чи зможе Єфремов уникнути відповідальності за смертельну ДТП.

Нагадаємо, що 8 червня відомий російський актор Михайло Єфремов потрапив у жахливу ДТП у центрі Москви. Пізніше стало відомо, що другий учасник п'яної ДТП з Єфремовим помер у лікарні.