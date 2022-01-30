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Єфросиніна чесно висловилася про стосунки з Поляковою: "зчепилися" на дівич-вечорі

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Неділя 30 січня 2022 14:08
Єфросиніна чесно висловилася про стосунки з Поляковою: "зчепилися" на дівич-вечорі Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Styler

Маша Єфросиніна нещодавно зізналася, що переживає третю хвилю популярності, і почалася вона після появи ведучої на YouTube. Ще одним успішним проектом телезірки став запуску шоу спільно з Олею Поляковою - "Дорослі дівчата". Цей формат навіть отримав нагороду, а також знайшов величезний відгук у глядачів.

В інтерв'ю для YouTube-каналу Fedoriv Vlog Маша розповіла, як почала співпрацювати з Олею і що їх об'єднує.

За словами Маші, вони з Олею під час пандемії і локдауна робити прямі ефір в Instagram. "Ми зрозуміли, що збирали сумарно по кілька мільйонів переглядів", - розповіла про успіх затії ведуча.

Єфросиніна чесно висловилася про стосунки з Поляковою: &quot;зчепилися&quot; на дівич-вечорі

Маша і Оля запустили успішне шоу на YouTube (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Примітно, що ініціатором запуску спільного YouTube-проекту стала саме Полякова.

"Запропонувала вона, тому що її менеджмент прорахував і подивився, які наші спонтанні лайви дають охоплення і перегляди", - розповіла про зважений підхід співаки до спільної справи Маша.

"Ми подружилися дуже сильно. Ми зрозуміли, що на наших приватних посиденьках ми не можемо наговоритися. У нас навіть була така ситуація, що ми сиділи з подругами, у нас був дівич-вечір, і ми як зчепилися! Навіть можу сказати тему. У нас практично всі знайомі, їх знайомі, подруги починають захоплюватися молодими хлопцями. Молоде покоління підросло, і воно дуже любить зрілих жінок. Але зі мною, Олею такого не станеться, з нами ніколи", - запевнила Єфросиніна.

Маша проговорилася, що її чоловік Тимур Хромаєв останнім часом став дуже стежити за собою, і в бік інших чоловіків вона навіть не дивиться.

"Мій, наприклад, почав бігати. За останні пів року схуд, накачався, красенем став!"- висловилася про свого чоловіка телеведуча.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розповіла, чому вирішила роздягнутися на камеру і знятися в рекламі білизни.

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Маша Єфросиніна Оля Полякова
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